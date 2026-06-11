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Estos son los municipios de Mallorca donde se han detectado los niveles más altos de radiación

Un proyecto científico con participación ciudadana ha permitido elaborar un mapa interactivo de radiación ambiental en las islas

Dispositivo utilizado para la medición.

Dispositivo utilizado para la medición. / A.Costa/UIB

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Duna Márquez

Palma

Mallorca ya cuenta con el primer mapa ciudadano de radiación gamma ambiental de su historia, una herramienta que ha permitido analizar el comportamiento de la radiación natural en distintos puntos de la isla y que deja un mensaje claro: los niveles son muy bajos y no representan ningún riesgo para la población.

El proyecto Openred, impulsado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) junto a la Fundación Ibercivis y con la colaboración de la UIB, ha recogido datos durante tres meses gracias a sensores portátiles utilizados por voluntarios en diferentes municipios del archipiélago.

Niveles mínimos y sin riesgo para la salud

Las mediciones obtenidas sitúan la radiación gamma en Baleares en valores de entre 0 y 0,08 microsieverts por hora, una horquilla considerada completamente normal y asociada a la radiación de fondo natural. Los expertos insisten en que este tipo de registros no implica peligrosidad, ya que forman parte del entorno habitual y solo serían relevantes en casos de exposición prolongada a niveles mucho más elevados.

Dónde se han detectado ligeros repuntes

Según los datos consultados en la plataforma del proyecto, los puntos donde se han observado valores ligeramente superiores dentro de ese rango mínimo se concentran principalmente en el entorno de Palma y su área metropolitana, así como en varias localidades del interior y norte de la isla.

Entre las zonas señaladas figuran el entorno de Marratxí, Inca, Manacor, Artà y Santa Margalida, además de algunos corredores de desplazamiento entre Palma y el norte y levante de Mallorca (carretera a Inca/Alcúdia y Manacor).

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Un mapa inédito elaborado con participación ciudadana

La principal novedad del proyecto es que los datos no proceden únicamente de estaciones científicas, sino de una red de ciudadanos que han contribuido a la recogida de información en tiempo real mediante sensores conectados a dispositivos móviles. Esta metodología ha permitido construir una visión más amplia y detallada del comportamiento de la radiación ambiental en la isla, algo que hasta ahora no existía en Baleares. Los datos completos, el funcionamiento del proyecto y las conclusiones de los expertos pueden consultarse en el reportaje de Diario de Mallorca sobre la iniciativa Openred y la elaboración del primer mapa ciudadano de radiación en Baleares.

Si no puedes ver el mapa, accede directamente aquí: Abrir mapa en nueva pestaña

Mapa interactivo que muestra la radiación en tiempo real.

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