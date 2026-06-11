Los Premis Diario de Mallorca celebran sus bodas de plata reivindicando el talento de la isla

Los Premis Diario de Mallorca han celebrado esta tarde sus bodas de plata con una gala que ha reunido en el Club Diario de Mallorca a autoridades, representantes de la sociedad civil y numerosas personalidades de reconocimiento en la isla. La ceremonia ha servido para reconocer a seis personas y colectivos que, desde ámbitos tan diversos como la empresa, la solidaridad, el medio ambiente, la ciencia, el deporte o la cultura, contribuyen a construir una Mallorca mejor.

La periodista Mercè Marrero ha conducido una ceremonia que ha arrancado reivindicando los valores que representan los galardonados. "Solidaridad, ciencia, investigación, cultura, medio ambiente y superación de retos" han sido algunos de los conceptos que han marcado una edición especial por el 25 aniversario de unos premios que, según ha destacado, reconocen a quienes hacen de Mallorca "una sociedad mejor, más justa y más amable".

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, ha puesto en valor el recorrido de estos galardones y el papel que han desempeñado durante un cuarto de siglo. "Celebrar este 25 aniversario es celebrar Mallorca", ha afirmado. Moll ha destacado que los premiados dibujan el retrato de "una Mallorca que trabaja, innova, crea, investiga, emprende, cuida y se supera" y ha defendido que el progreso de una sociedad se construye gracias a personas que "desarrollan su labor con dedicación y dejan una huella positiva a su alrededor".

También ha intervenido la directora de Diario de Mallorca, Marisa Goñi, que ha reivindicado el papel del periodismo en un contexto marcado por la sobreabundancia de información y la irrupción de nuevas tecnologías. "El periodismo tiene que iluminar la oscuridad, contribuir a apagar el ruido y desenmascarar las mentiras que manipulan la opinión pública", ha señalado.

La primera distinción ha sido el Premio Empresa, que ha recaído en Hormort. La gerente de la compañía, Cecilia Fernández, ha recogido el galardón y lo ha dedicado a los trabajadores y a la generación fundadora de una empresa familiar que, ha asegurado, mantiene intactos los valores con los que nació hace más de tres décadas. El Premio Solidaridad ha sido para las religiosas Oblatas por su trabajo con mujeres en situación de prostitución, exclusión social o víctimas de trata. Felicidad Martínez, directora de la congregación, ha agradecido el reconocimiento y ha querido compartirlo con las mujeres a las que acompañan.

La gala ha continuado con el Premio Medio Ambiente para Jaume Tous Amengual, impulsor de la conservación de las razas autóctonas y defensor del mundo agrario mallorquín. Visiblemente emocionado, ha asegurado que seguirá trabajando por preservar "lo nuestro". Uno de los momentos más celebrados ha sido la entrega del Premio Ciencia e Investigación al equipo de arqueólogos liderado por Mateu Riera y Helena Kirchner por sus trabajos en Cabrera. Kirchner ha destacado que es poco habitual que se premie la arqueología y, especialmente, la islámica: "Por eso estamos muy agradecidos", ha señalado.

El deporte femenino también sido protagonista con el Premio Deporte al Azulmarino Mallorca Palma, recién ascendido a la máxima categoría del baloncesto español. El presidente del club, Gabriel Subías, ha subrayado que el reconocimiento trasciende los resultados: "Queremos que nuestras jóvenes tengan referentes y capacidad de ilusionarse". Por último, el veterano músico mallorquín Lorenzo Santamaría ha recibido el Premio Cultura y ha agradecido el galardón en una fecha "especial".

Ha cerrado el acto fue la presidenta del Govern, Marga Prohens, que ha felicitado tanto a los premiados como a Diario de Mallorca por alcanzar los 25 años de estos galardones. En su intervención ha destacado que todos los reconocidos representan una forma de ser "profundamente arraigada a esta tierra". La ceremonia, amenizada dos violinistas, ha concluido con todos los asistentes en pie para interpretar el himno de Mallorca, La Balanguera.