Premis Diario de Mallorca 2026: una fiesta para las felicitaciones, los reencuentros y la distensión

Los jardines del Club Diario de Mallorca se han convertido un año más en un lugar de reunión para la distensión, las charlas, algunos reencuentros y las felicitaciones. Javier Moll, presidente del grupo editorial Prensa Ibérica, y Arantxa Sarasola, vicepresidenta, han ejercido de anfitriones de una velada a la que también han asistido Albert Sáez, director general de Contenidos y Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica; y los consejeros de Editora Balear Joan Serra Tur, José Francisco Conrado de Villalonga y Vicente Rotger.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha departido con Javier Moll tras la entrega de premios, conducida por Mercè Marrero, y también ha intercambiado impresiones con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés. La fiesta también ha reunido a Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, y la exconsellera y diputada socialista Mercedes Garrido, quienes han estado conversando con el coronel Antonio Ortiz y su esposa, María José Guerrero, delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Balear.

Otros corrillos de autoridades, políticos y cargos institucionales los han capitaneado el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez Badal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez; el conseller de Agricultura, Joan Simonet, a quien se le ha visto muy sonriente con el payés Jaume Tous; el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; el exteniente fiscal Ladislao Roig; el magistrado Diego Gómez-Reino; o el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.

El músico Lorenzo Santamaría, radiante tras recibir su galardón, ha recibido un sinfín de felicitaciones, sobre todo de personalidades de la cultura, como la redactora jefa de este diario Pilar Garcés, el artista Joan Soler, la periodista Maitana Moreno o el presidente de la Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés. Muy pendiente de la música que ha sonado en la gala ha estado Marc Ferragut, director y gerente del Auditòrium de Palma.

En el día en que empieza el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, el fútbol no ha sido el tema principal entre los corrillos deportivos, sino el baloncesto, y de ello han hablado Gabriel Subías, el alma del equipo de baloncesto Azulmarino, y Alfonso Díaz, CEO del Real Mallorca, una charla a la que se ha sumado Sebastià Adrover, jefe de la sección de Deportes de este diario. Tampoco ha faltado a la cita Héctor Martín, director de Comunicación y Medios del Club bermellón.

Las fuerzas de seguridad han estado representadas por el comandante Francisco Uceda, jefe de operaciones de la Guardia Civil; Carlos de Montemayor, jefe del Sector Aéreo de Palma y de la Base Aérea de Son Sant Joan; y José Antonio Puebla, Jefe Superior de Policía de Baleares.

Decenas de invitados han seguido el acto principal en el exterior del Club, bien sentados, como el periodista y novelista Alberto Fraile, acompañado por Carol Cerezo, o de pie, como el responsable de comunicación en sostenibilidad de Coca-Cola, Gabriel Mulet, quien ha departido con antiguos compañeros de este diario y colaboradores como Arturo Ramos, Joan Riera, Toni Ruiz, Maria Llabrés, Felipe Armendáriz, Toni Calafell, Ricard Cabot, Pep Lluís Arbona o Biel Alemany, entre otros. Dos periodistas de largo recorrido, Tomeu Garcias, ya jubilado, y la exdelegada de TV3 en Balears, Margalida Solivellas, también se han entregado a la conversación y el buen yantar.

El portavoz de Més por Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguía; Ferran Rosa; y Catalina Inés Perelló, así como el presidente de Pimem, Jordi Mora, y Joan Buades también se han dejado ver en una fiesta que conocen de años anteriores.

La música también ha sido protagonista en el cóctel, con una sesión a cargo de Rachel de Vidal, DJ en activo desde principios de los años 90 que ha apostado por un set de clásicos de los 70, 80 y un house jazzístico vocal, un repertorio que ha elegido “jugando con la improvisación”, según sus propias palabras.

Un cóctel de altura

Los 300 invitados a la fiesta que se ha celebrado tras la entrega de premios han podido degustar una serie de delicias elaboradas por la empresa Turquesa Catering, de Saúl Marcos. El cóctel ha contado con un expositor de quesos de diferente tipo (mahonés, brie, artesano curado) junto a galletas de aceite, uvas y membrillo, y otro en el que se han servido berenjenas rellenas de mero y marisco, y albóndigas jardinera. No han faltado piezas frías como coca de salmón y aguacate con cebolla roja, brocheta de pulpo y mango, cucurucho de hummus clásico, gazpacho de fresas y rosa, y pan de pollo y bechamel. También ha habido propuestas calientes como vieiras maceradas con mahonesa y curry, croquetas de setas, gyoza de carne y verduras con salsa roja, mini arepa de rabo de toro con trufa y un stick de gamba con cilantro. Y como postre, dos piezas dulces: mini brownie y un vasito de capuchino.

Al margen de la comida, no han sido pocos los invitados que han querido conocer las tres joyas del motor que se han colocado en las instalaciones del diario: un Alpine, un XP y un BMW IX3, de Proa Group.