El nuevo programa 'Docentes 360' permitirá a los profesores concentrar su jornada laboral en cuatro días

La Conselleria de Educación y Universidades de Baleares pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027 una medida pionera que permitirá al profesorado concentrar su jornada laboral semanal de 35 horas en cuatro días, en lugar de los cinco habituales, siempre que la organización interna de cada centro lo haga viable. La iniciativa formará parte de un programa piloto que se desarrollará inicialmente en doce centros educativos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera.

La medida se incluye en el proyecto 'Docentes 360', presentado por el conseller Antoni Vera como una estrategia integral para mejorar el bienestar laboral de los profesionales de la enseñanza y reforzar el funcionamiento de los centros públicos.

Según ha explicado la Conselleria, la posibilidad de concentrar la jornada pretende favorecer la conciliación personal y familiar del profesorado, una de las principales demandas planteadas por los sindicatos y los trabajadores del sector en los últimos años.

Programa 'Docentes 360'

El programa 'Docentes 360' es una iniciativa presentada por el conseller Vera para el curso 2026-2027. Además de la ya mencionada medida de conciliación, el programa incluye una evaluación de los equipos directivos, una medida que busca radiografiar la gestión a mitad de mandato. La implantación de este control intermedio llega tras meses de tensiones en la comunidad educativa y después de que salieran a la luz situaciones críticas en la gestión de algunos centros. El caso más reciente y grave se localiza en el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB), donde la Conselleria ha abierto un expediente disciplinario a cuatro miembros de la cúpula directiva tras una inspección excepcional.

'Docentes 360' también incluye un plan de apoyo emocional para el profesorado desarrollado junto al Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB). Este programa ofrecerá talleres de gestión y regulación emocional orientados a prevenir el malestar psicológico y el síndrome de agotamiento profesional docente, definido como el «estado de fatiga física, mental y emocional derivado del estrés en el ámbito educativo». El plan habilitará un dispositivo de atención psicológica por isla y un servicio individualizado de hasta diez sesiones psicoterapéuticas.