Miguel Ángel Lorenzo asumirá la dirección provisional del Centro de Tecnificación de Baleares

La Conselleria de Educación y Universidades ya ha tomado una decisión para resolver la crisis de gobierno que arrastra el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (CTEIB) —que actualmente también integra el IES CTEIB, en Palma—. Según ha podido saber este diario, la administración autonómica ha designado a Miguel Ángel Lorenzo como el nuevo director que asumirá las riendas del complejo a partir del próximo curso escolar, relevando así a la actual directora destituida, Sonia Gabaldón.

La decisión estratégica ya ha sido trasladada formalmente a la comunidad educativa. La Conselleria comunicó este martes oficialmente la designación al centro mediante la convocatoria de un Consell Escolar extraordinario, el cual contó con este nombramiento como único punto del día.

La elección de Lorenzo se ha materializado a través de una fórmula de urgencia de carácter temporal. En estricta aplicación de los artículos 13 y 14 de la Orden 5/2024, por la cual se aprueban las bases para la selección, el nombramiento, la evaluación, la renovación y el cese de los directores de centros públicos que imparten enseñanzas no universitarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se trata de un nombramiento extraordinario y provisional que se extenderá formalmente hasta el 30 de junio de 2027, como ya anunciara el conseller Antoni Vera. Durante este tiempo -o en el que esté estipulado- se activará el procedimiento ordinario y habitual de selección para conformar el nuevo equipo directivo definitivo al que claramente también podrá optar Lorenzo, si así lo deseara.

El relevo en la cúpula del CTEIB se produce después de que este periódico desvelara que Gabaldón recibiera una evaluación directiva preceptiva con la calificación de "no apta", un suspenso administrativo que implicaría el cese en bloque de todo su equipo directivo al acabar el presente curso. Recordemos que este revés técnico avanza en paralelo, aunque de forma totalmente independiente, a un expediente disciplinario por faltas graves abierto por la Inspección Educativa contra cinco miembros de la dirección, a los que se investiga por presunto absentismo, falta de rendimiento, desconsideración y descontrol en la gestión de los fondos económicos del centro.

Perfil externo

La principal novedad de esta designación radica en que Miguel Ángel Lorenzo es un profesional externo al CTEIB. Actualmente, ejerce como profesor en el departamento de Educación Física de Secundaria en el IES s’Arenal de Palma. Las fuentes consultadas destacan que, "a pesar de contar con una puntuación muy elevada en el baremo docente que le permitiría optar a plazas de su elección, su permanencia a pie de aula en el Arenal demuestra que le gusta mucho la docencia".

Esta condición de ajeno al organigrama del centro de tecnificación ha sido recibida con gran optimismo. En el entorno educativo se considera un movimiento estratégico muy acertado por parte de la Conselleria de Educación. "Al ser externo, nadie del Claustro puede tener prejuicios contra la persona designada y no se le puede acusar de haber buscado el poder", señalan las fuentes consultadas, quienes interpretan que su llegada garantizará la neutralidad necesaria para rebajar la tensión interna.

Al ser externo, nadie del Claustro puede tener prejuicios contra la persona designada y no se le puede acusar de haber buscado el poder

Aval técnico

Las primeras opiniones registradas por este periódico entre la comunidad educativa tras la reunión de este martes son claramente favorables y ven el nombramiento "con esperanza". Aunque muchos admiten que de entrada "no le conocen" en el día a día, las referencias que llegan de sus anteriores etapas profesionales son "impecables".

Las fuentes consultadas señalan que Lorenzo cuenta con experiencia en la gestión pública, ya que -dicen- ha ocupado diversos cargos técnicos relacionados con el ámbito del deporte dentro del Govern. Quienes compartieron espacio con él en el Ejecutivo autonómico respaldan firmemente su valía. "Los trabajadores que se quedaron en el Govern que habían trabajado con él hablan muy bien de él", constatan las fuentes sectoriales.

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El retrato que hace el entorno del nuevo director coincide en definirlo como un profesional idóneo para la actual coyuntura de crisis. "Es un buen gestor, de perfil bajo y nada influenciable", concluyen de forma tajante, dibujando un perfil técnico y conciliador destinado a devolver la normalidad institucional y académica al CTEIB el próximo mes de septiembre.