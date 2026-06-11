Juzgan a una vecina de Palma por delito electoral: “No sabía que había llegado una citación a casa, mi hija pequeña la recibió y no me lo dijo”

Una vecina de Palma fue juzgada ayer por un presunto delito electoral por no acudir a constituir la mesa en los comicios al Parlamento Europeo el pasado 9 de junio de 2024. “No sabía que tenía que ir. No sabía que había llegado una citación a casa, mi hija pequeña la recibió y no me lo comunicó”, se defendió la acusada.

“Yo hubiera ido sin ningún tipo de problema. Soy la que tengo más interés. Me sabe mal”, subrayó en el turno de la última palabra.

“Ese día fui a votar con mi marido a última hora de la tarde. Fui en ese momento porque normalmente está más tranquilo. Cuando fui a votar nadie me dijo nada, nadie me dijo que yo estaba citada y que debía formar mesa”, explicó la mujer.

“No sabía que había recibido una notificación en casa, no la recibí en mano. Fue mi hija, que entonces tenía catorce años, quien la recibió y no me lo dijo”, reiteró la encausada.

“Tuve conocimiento de todo esto el año pasado cuando me llamaron del juzgado y me informaron de que estaba acusada de un delito electoral”, manifestó la ciudadana ante la magistrada.

Según su versión, a partir de entonces hizo indagaciones en el domicilio familiar “y parece que sí que llegó la notificación”. En casa “somos cinco, pedí explicaciones y mi hija me dijo que recogió una carta y la dejó encima de la mesa; nadie me llamó ni me comunicó nada”, señaló la mujer.

“Esa citación me ha generado inquietud. Nunca ha aparecido la dichosa carta”, aseguró la vecina de Palma.

Su hija, que es menor de edad, confirmó que recibió la notificación el pasado 18 de mayo de 2024. “Recibí esa carta, la recogí y la dejé en la mesa donde dejamos las cosas; me olvidé de avisar a mi madre, no me di cuenta de la importancia que tenía esa carta”, admitió ayer la adolescente durante la vista oral.

“El cartero que vino a casa no me lo explicó y yo no avisé a mis padres”, reconoció la menor. “Me enteré de lo ocurrido cuando mi madre me contó que tenía que venir al juzgado”, añadió la testigo.

La fiscalía solicitó para la acusada una pena de multa de 3.600 euros por un delito electoral. “Ha quedado acreditado que no compareció a las elecciones del 9 de junio de 2024 habiendo sido convocada. La notificación la recibió la hija. La menor no se lo comunicó pero la dejó donde dejan todas las cartas”, indicó la representante del ministerio público en el trámite de informes.

Mientras, el abogado defensor reclamó la libre absolución de su representada. El letrado citó jurisprudencia y recordó que se trata de un delito doloso, por lo que hay que “tener cabal conocimiento”. Según destacó la defensa, la citación “no llegó al destinatario final; se ha acreditado que únicamente llegó a su hija, que tenía catorce años y no sabía la importancia de entregar esa carta a su madre”. El abogado incidió: “La acusada acudió ese día a votar a las elecciones. Fue a votar y ello demuestra que ella no sabía que tenía que acudir a formar la mesa”.

Marido

El esposo de la encausada ratificó su versión. “El 9 de junio de 2024 fui a votar con mi mujer, creo que cuando estaban a punto de cerrar. Yo no sabía que mi mujer había sido convocada. Nadie nos lo dijo”, apuntó el hombre.

“Me enteré luego. Nosotros no vimos el papel. Mi suposición es que como era el tema de elecciones pues allí se quedó con el resto de papeles”, agregó el testigo. “Si ella lo hubiera sabido, hubiera ido de cabeza a las elecciones porque la política le encanta. Además, ese domingo no teníamos ningún compromiso ni nada. Estuvimos en casa ese día”, hizo hincapié el marido.

La presidenta de la mesa electoral declaró que esa mañana faltó una persona: “No recuerdo si se intentó contactar con la persona que faltaba. Se nombró al vocal sustituto”.

El joven que hizo de vocal rememoró lo ocurrido en las elecciones europeas de 2024: “Yo era suplente y me dijeron que me tenía que quedar en la mesa. Al final, yo hice de vocal en la mesa”.

El caso quedó ayer visto para sentencia.