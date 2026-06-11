Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, ensalza el talento mallorquín: "Una comunidad es más fuerte cuando sabe reconocer a quienes la hacen mejor"

La gala de las bodas de plata de los Premios Diario de Mallorca ha servido esta tarde para rendir homenaje a seis personas y entidades referentes de la isla, pero también para reivindicar los valores que han marcado la trayectoria de estos galardones durante los últimos 25 años. El encargado de abrir el acto ha sido el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, quien ha destacado que alcanzar este aniversario supone también "celebrar el talento y el esfuerzo colectivo de Mallorca".

"Celebrar este 25 aniversario es celebrar Mallorca. Porque una comunidad es más fuerte cuando sabe mirar con gratitud a quienes contribuyen a hacerla mejor", ha afirmado Moll en su intervención ante autoridades, representantes institucionales, empresarios y miembros de la sociedad civil reunidos en el Club Diario de Mallorca.

El presidente de Prensa Ibérica recordado que los premios han reconocido durante un cuarto de siglo a personas y proyectos que han contribuido a construir "una Mallorca más dinámica, más próspera y cada vez más consciente de su potencial y talento". Según ha señalado, el conjunto de premiados que han pasado por estos galardones dibuja "un interesante retrato de la Mallorca que trabaja, innova, crea, investiga, emprende, cuida y se supera".

Los galardonados con los Premis Diario de Mallorca 2026 / MANU MIELNIEZUK

Moll ha defendido que estos reconocimientos son una forma de agradecer el trabajo de quienes crean empleo, impulsan la cultura, investigan, educan, acompañan a las personas más vulnerables o convierten el deporte en una escuela de valores. "El progreso de una sociedad se construye con la dedicación de personas que hacen bien su trabajo y dejan una huella positiva a su alrededor", ha señalado.

En su discurso también ha reivindicado el papel del periódico como testigo y narrador de la evolución de la isla. "Diario de Mallorca acompaña a los ciudadanos de esta isla en todos sus cambios y contribuye a que puedan mirarse a sí mismos con mayor claridad", ha afirmado. Según ha destacado, la cabecera ha sabido evolucionar incorporando nuevos formatos y proyectos editoriales sin renunciar a su compromiso con los lectores y con la información de calidad.

Los Premis Diario de Mallorca 2026, en imágenes / G. Bosch

Moll ha puesto además el foco en el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los galardonados. "La excelencia no brota de forma espontánea, sino que nace de la perseverancia, el rigor, la curiosidad y la capacidad de levantarse ante la adversidad", ha asegurado, antes de destacar que el éxito adquiere un valor especial cuando se transforma en una aportación al bien común.

Prohens reivindica la identidad de las islas

Por su parte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido la encargada de cerrar el acto y ha aprovechado su intervención para felicitar a Diario de Mallorca por las bodas de plata de unos premios que ha calificado como una cita ya "consolidada" en la agenda social de la isla.

Prohens ha señalado que los galardonados de esta edición representan una forma de ser que identifica a los habitantes de las islas. "Vemos reflejada esa manera de ser tan nuestra, de gente emprendedora, trabajadora, comprometida con otras personas, con una visión abierta del mundo pero profundamente arraigada a esta tierra", ha afirmado.

La presidenta ha sostenido que, pese a los cambios constantes que experimenta la sociedad, existen valores que permanecen inalterables y que forman parte de la identidad colectiva de Baleares. En ese sentido, ha considerado que los premiados "encarnan esa combinación de esfuerzo, compromiso, solidaridad, arraigo y capacidad de superación" que caracteriza a la sociedad mallorquina. También ha agradecido a Diario de Mallorca la elección de unos premiados que, según ha comentado, representan fielmente el talento y los valores de Mallorca.