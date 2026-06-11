Inspección educativa evaluará a los equipos directivos a mitad de mandato para detectar conflictos

La Conselleria de Educación y Universidades ha decidido mover ficha ante la acumulación de crisis institucionales que han sacudido a varios centros educativos de Mallorca en los últimos meses. El Departamento de Inspección Educativa introducirá una evaluación intermedia de la función directiva vinculada al Instrumento de Autoevaluación de Centros, una medida que busca radiografiar la gestión a mitad de mandato.

Este análisis abordará de forma específica aspectos como el "clima laboral, la cohesión del claustro, la participación del profesorado, la gestión de conflictos y el liderazgo pedagógico". A partir de los resultados obtenidos, Inspección emitirá un informe orientador que recogerá fortalezas y áreas de mejora. Dicho documento "se vinculará directamente con la evaluación final del mandato para valorar la evolución del centro y el impacto real de las medidas adoptadas", ha explicado este jueves el departamento de Antoni Vera.

La implantación de este control intermedio llega tras meses de tensiones en la comunidad educativa y después de que salieran a la luz situaciones críticas en la gestión de algunos centros. El caso más reciente y grave se localiza en el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB), donde la Conselleria ha abierto un expediente disciplinario a cuatro miembros de la cúpula directiva tras una inspección excepcional.

Entre las propuestas de sanción del CTEIB destaca la de la directora por una presunta «falta de rendimiento que afecta al funcionamiento del servicio», así como cargos por absentismo laboral, deficiencias en el control de fondos económicos y presuntas actitudes de desconsideración e incorrección hacia otros docentes.

Un plan "integral" frente a las crisis

Esta nueva herramienta de evaluación se enmarca dentro del programa 'Docentes 360', una iniciativa presentada por el conseller para el curso 2026-2027. Aunque Vera defendía recientemente que «los protocolos que tenemos funcionan», la proliferación de conflictos en centros como el CIFP Pere de Son Gall de Llucmajor —donde una evaluación psicosocial investiga un presunto entramado de acoso laboral y abuso de poder— ha empujado a la administración a sistematizar la fiscalización de las direcciones. El objetivo es evitar la degradación de la convivencia y el «pánico» profesional denunciado por los claustros en casos como el del IES Santanyí o el IES Josep Maria Llompart.

Además de la evaluación de los equipos directivos, 'Docentes 360' incluye un plan de apoyo emocional para el profesorado desarrollado junto al Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB). Este programa ofrecerá talleres de gestión y regulación emocional orientados a prevenir el malestar psicológico y el síndrome de agotamiento profesional docente, definido como el «estado de fatiga física, mental y emocional derivado del estrés en el ámbito educativo». El plan habilitará un dispositivo de atención psicológica por isla y un servicio individualizado de hasta diez sesiones psicoterapéuticas.

Asimismo, se extenderá la presencia de psicólogos generales sanitarios a los centros de educación Primaria a partir del próximo curso, sumándose a una medida que ya se aplicaba en los institutos de Secundaria.

Se extenderá la presencia de psicólogos generales sanitarios a los centros de educación primaria a partir del próximo curso

Conciliación

Para mitigar los choques internos antes de que deriven en expedientes disciplinarios, la Conselleria firmará un convenio con el Institut de Mediació de les Illes Balears (IMIB). Este acuerdo regulará la derivación de conflictos laborales o interpersonales a procesos de mediación estructurados, "con el envío de equipos especializados para los escenarios más complejos y el diseño de herramientas de detección temprana para que los equipos directivos identifiquen los riesgos antes de su escalada".

En el bloque de la organización laboral, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha introducido cambios para la conciliación. El nuevo decreto que regulará la selección de personal y la provisión de puestos para el curso 2026-2027 recogerá un protocolo de desconexión digital, la revisión de la carga de trabajo fuera del centro y criterios claros para fijar reuniones y coordinaciones.

El nuevo decreto que regulará la selección de personal y la provisión de puestos para el curso 2026-2027 recogerá un protocolo de desconexión digital, la revisión de la carga de trabajo fuera del centro

La medida organizativa más llamativa permitirá al profesorado concentrar su jornada laboral de 35 horas semanales en cuatro días, en lugar de los cinco habituales, «siempre que la organización del centro lo permita». El despliegue de este paquete de medidas comenzará de forma piloto en doce centros de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, con la previsión de extenderse progresivamente a toda la red pública. El conseller Vera ha concluido que el proyecto supone un «enfoque integral que combina apoyo emocional, mejora organizativa, mediación y liderazgo pedagógico».