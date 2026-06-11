Impulsa alerta de que los desequilibrios laborales son el principal riesgo para las islas
La Fundación Impulsa Baleares ha advertido de que los desequilibrios en el mercado laboral constituyen, por segundo año consecutivo, el riesgo global con mayor potencial de influencia sobre las Islas Baleares.
Esta fundación afirma en un comunicado que la resiliencia del archipiélago dependerá cada vez más de su capacidad para afrontar desafíos vinculados al talento, el bienestar social, las infraestructuras y la estabilidad institucional.
La entidad ha presentado este jueves la herramienta de inteligencia económica 'i|radar', una nueva solución diseñada para evaluar el impacto potencial de los riesgos globales sobre la comunidad autónoma, con ocasión de la jornada 'Meeting. Nuevas coordenadas. Riesgos globales, empresas y territorio".
El director técnico de Impulsa Baleares, Antoni Riera, ha explicado que la nueva herramienta toma como referencia el informe anual de riesgos globales del Foro Económico Mundial y utiliza una metodología de análisis de textos aplicada a medios de comunicación regionales a partir de la base de datos internacional 'GDELT'.
El sistema analiza un total de 29 riesgos globales agrupados en cinco grandes categorías —ambientales, económicas, geopolíticas, sociales y tecnológicas— y los evalúa en función de cuatro indicadores: relevancia, interconexión, evolución y severidad.
Esta metodología permite clasificarlos según su influencia potencial sobre Baleares y distinguir entre riesgos críticos, emergentes, recurrentes o latentes.
La evaluación presentada por la fundación sitúa a los riesgos sociales y económicos como las principales áreas de preocupación para el archipiélago.
El primer puesto vuelve a ocuparlo el riesgo de "desequilibrios en el mercado de trabajo", asociado a la escasez de talento, la falta de determinadas competencias profesionales y las desigualdades que afectan al funcionamiento del mercado laboral.
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