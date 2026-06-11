El expresidente del Parlament balear Balti Picornell alega que no le han notificado la querella de Jorge Campos y su declaración se pospone

El expresidente del Parlament balear, Balti Picornell (Podemos), ha comparecido esta mañana en los juzgados de Vía Alemania de Palma y ha alegado que no le habían notificado la querella por presuntas injurias al diputado de Vox en el Congreso, Jorge Campos, por haberle llamado “puto nazi” en redes sociales. Por ello, su declaración como investigado prevista para hoy se ha pospuesto para el martes de la próxima semana.

Picornell ha llegado a la sede judicial pasadas las nueve y media de la mañana de hoy, acompañado de su abogado Josep Rosell. En el exterior del edificio, le esperaban una docena de personas para darle apoyo en una concentración que había sido convocada por la Assemblea Sobiranista de Mallorca. Entre los asistentes, se encontraba el presidente de la entidad, el conocido activista Jaume Sastre; el dirigente de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia; o la exdiputada de Podemos y profesora universitaria, Laura Camargo.

Dos furgones de la Policía Nacional, un par de motos de la Policía Local de Palma y varios agentes aguardaban a pocos metros de la entrada principal de los juzgados, en las Avenidas.

Balti Picornell sale de los juzgados, acompañado de su abogado, pasadas las diez de la mañana. / B.P.

La comparecencia del expresidente del Parlament ante el magistrado de Palma Antoni Rotger ha sido fugaz, ya que se ha pospuesto para el martes que viene.

Pasadas las diez de la mañana, Picornell y su letrado han salido del edificio. “Como cuestión previa hemos hecho saber que se le había citado telefónicamente y mediante un SMS y que por tanto no le habían notificado formalmente la querella. El tribunal nos la ha notificado hoy mismo y le ha citado nuevamente a declarar en calidad de investigado para el martes que viene. Ahora examinaremos la querella. En principio, es por injurias graves a la autoridad”, ha explicado el abogado Josep Rosell.

Recursos

De entrada, Balti Picornell recurrirá la admisión de la querella, por la que el diputado ultraconservador de Vox reclama una indemnización de 30.000 euros, “porque entendemos que se tiene que inadmitir por el hecho de que todo lo que ha realizado el señor Picornell se enmarca dentro de la libertad de expresión y que no podemos tolerar que se investigue a una persona por unos hechos que, incluso siendo ciertos, no serían constitutivos de delito”, ha remarcado Rosell.

El expresidente del Parlament interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma contra la admisión de la querella de Jorge Campos. Su abogado ha avanzado que la próxima semana no responderán a las preguntas de la acusación particular y valorarán si ofrecen su versión de los hechos o se acogen a su derecho a no declarar hasta que la Audiencia Provincial resuelva sobre la admisión de unos hechos que no son constitutivos de delito.

Varios de los congregados esta mañana frente a la sede de Vía Alemania, entre ellos el dirigente de Més, Lluís Apesteguia. / B.P.

Además, “la querella la ha interpuesto por un presunto delito de injurias a la autoridad porque se considera un político una autoridad y los estándares de los tribunales de la jurisprudencia europea cuando se refieren a la libertad de expresión no son los mismos en un político que en un particular. Y, por tanto, llamar nazi a un político que de alguna manera se ha significado por ir a hacer homenajes al Valle de los Caídos, se ha significado por posicionarse contra gente represaliada del franquismo o que ha manifestado que el 18 de julio es el día más importante de España, yo entiendo que tiene que entrar dentro del marco de la libertad de expresión porque este señor no se ha querellado como particular. Veremos qué entiende el tribunal, veremos qué ha pasado y hasta dónde llegan los estándares de la libertad de expresión en el Estado español”, ha manifestado el abogado de Baltasar Picornell.