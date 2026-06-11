Las educadoras de 0 a 3 años de Baleares ratifican que el martes irán a la huelga

La red balear de 0 a 3 años ha ratificado por unactividad la convocatoria de huelga y además reitera sus demandas para aprobar una convenio colectivo, la homologación sociolaboral y la mejora de las condiciones educativas. La huelga se celebrará, salvo acuerdo entre las partes, el próximo martes día 16 de junio.

Los trabajadores se reunieron ayer en asamblea y esta reunión sirvió para mostrar la unión que mantiene el colectivo para afrontar este conflicto colectivo. Por ello, se decidió ratificar la convocatoria de huelga, que la semana pasada no pudo celebrarse por razones burocráticas, debido a la falta de respuestas frente a las reivindicaciones que plantea el sector.

En esta asamblea los trabajadores analizaron la primera propuesta que fue presentada por la conselleria de Educación, planteamiento que fue rechazado, aunque se reconoce que se trata de un paso adelante frente a las reivindicaciones. Sin embargo, se considera que la propuesta del Govern está muy lejos del objetivo de lograr una verdadera homologación sociolaboral para el conjunto del sector privado de esta etapa educativa. Los profesionales consideran que esta propuesta no hace más que consolidar una nueva tabla salarial precaria, con retribuciones muy inferiores a las que reciben las educadoras de Menorca o las trabajadoras de las escoletas municipales externacionalizadas. Por tanto, consideran que si acepta esta propuesta supondría perpetrar las desigualdades que existen dentro del mismo sextor.

Otro de los objetivos de la asamblea fue trasladar a los sindicatos que forman parte de la negociación, como son CCOO, UGT y Stei, la posición firme que mantendrán los trabajadores antes de la reunión en el Tamib, reiterando por tanto la necesidad de que la voz de las educadoras sea defendida en todos los espacios de la negociación.

En este encuentro se reiteró las dos demandas básicas irrenunciables que justifican esta movilización laboral. La primera es el inicio de una negociación para conseguir un convenio colectivo autonómico que englobe a todo el sector de la educación de cero a tres años. Este documento debe amparar jurídicamente a todos los trabajadores y debe permitir avanzar hacia unas condiciones sociolaborales dignas y que se deberían homologar al resto de profesionales del sistema educativo.

El otro punto irrenunciable es establecer un calendario de revisión e implantar un decreto de mínimos, con el objetivo principal de mejorar las condiciones pedagógicas y educativas dentro de las aulas de las escoletas infantiles de Baleares. Con ello se garantizaría una atención de cualidad a los niños y unas condiciones adecuadas para los profesionales.

Desde la Xarca 0-3 Baleares consideran que las primeras propuestas trasladadas por la administración son en estos momentos insuficientes y no responden a la necesidad urgente de terminar de una vez por todas con una situación de precariedad que se mantiene desde hace años.

Las profesionales de este sector reiteran que la movilización laboral no responde a privilegios, ni a intereses particulares. Responde a la defensa de un servicio educativo esencial y al derecho de las trabajadoras a disfrutar de unas condiciones laborales dignas. Además, se recuerda que la calidad educativa de los centros y el bienestar de los niños están estrechamente vinculados a la dignificación de las personas que trabajan en este periodo educativo tan especial.

El sector asegura que la puerta al diálogo y a la negociación siempre se mantiene abierta, pero ello no impide mantener una postura determinante para continuar con las movilizaciones hasta que se consiga alcanzar un compromiso real, que permita avanzar hacia la homologación sociolaboral del sector y hacia la mejora efectiva de las condiciones educativas de las escoletas infantiles. “La lucha continúa frente la falta de respuestas. Día 16 saldremos a la calle para alzar nuestra voz”, reitera el colectivo.