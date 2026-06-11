Consulta aquí la radiación de tu municipio en tiempo real gracias al primer mapa interactivo de Mallorca

Mallorca ya dispone de un mapa interactivo en tiempo real que muestra los niveles de radiación gamma ambiental en la isla. La herramienta forma parte del proyecto Openred, una iniciativa impulsada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Fundación Ibercivis, con el apoyo del Laboratorio de Radioactividad Ambiental de la UIB, que ha permitido elaborar el primer registro ciudadano de este tipo en Baleares.

El sistema, que puede consultarse a través de la plataforma web del proyecto, se ha construido a partir de datos recogidos durante tres meses por voluntarios equipados con sensores portátiles conectados a dispositivos móviles.

Un mapa basado en mediciones en tiempo real

La principal novedad de esta herramienta es que permite visualizar las mediciones prácticamente en tiempo real, ofreciendo una radiografía continua de la radiación ambiental en distintos puntos del archipiélago. Según los responsables del proyecto, el objetivo ha sido cubrir un vacío histórico en la vigilancia ambiental y acercar este tipo de información a la ciudadanía de forma comprensible y abierta.

Si no puedes ver el mapa, accede directamente aquí: Abrir mapa en nueva pestaña Mapa interactivo que muestra la radiación en tiempo real.

Niveles muy bajos y dentro de la normalidad

Las mediciones registradas en Baleares se sitúan en una horquilla de entre 0 y 0,08 microsieverts por hora, valores que corresponden a la radiación de fondo natural presente en el entorno.

Los expertos insisten en que estos datos son habituales y no implican ningún riesgo para la salud. La directora del laboratorio de la UIB, Laura Ferrer, subraya que se trata de valores esperables por la composición geológica de las islas y recuerda que la presencia de radiación no implica necesariamente peligrosidad.

Participación ciudadana y divulgación científica

El proyecto ha contado con la implicación de estudiantes, docentes y asociaciones que han recorrido diferentes zonas del territorio para registrar datos ambientales. Desde la Fundación Ibercivis destacan que uno de los objetivos principales es mejorar la comprensión social de la radiación y reducir la confusión habitual entre distintos tipos de ondas y sus efectos.