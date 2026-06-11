El Consell nombra hijos predilectos de Mallorca a Rels B y Concha Buika y concede a Michael Douglas el título de Hijo Adoptivo

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la concesión de los Premis, Honors i Distincions 2026, las máximas distinciones que otorga la institución insular. Entre los reconocimientos más destacados figuran los nombramientos de los cantantes Rels B y Concha Buika como hijos predilectos de Mallorca, mientras que el actor estadounidense Michael Douglas será distinguido como Hijo Adoptivo de la isla por su estrecha vinculación con la Serra de Tramuntana y su compromiso con la conservación del territorio.

La corporación insular reconoce este año trayectorias ligadas a la cultura, la música, la defensa del patrimonio, la solidaridad, la educación y el mundo empresarial. Los galardones se entregarán el próximo 12 de septiembre durante los actos de la Diada de Mallorca.

En el caso de Rels B, el Consell destaca una carrera musical de alcance internacional que lo ha convertido en uno de los artistas españoles con mayor proyección global. La institución subraya además su capacidad para proyectar el nombre de Mallorca en algunos de los principales escenarios del mundo y su posición como uno de los artistas españoles más escuchados en las plataformas digitales.

Concha Buika recibe el reconocimiento por una trayectoria artística internacional que la ha consolidado como una de las voces más singulares y reconocidas surgidas de Mallorca. La cantante y compositora fue distinguida recientemente con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y mantiene una destacada presencia en los principales circuitos musicales internacionales.

Por su parte, Michael Douglas será nombrado Hijo Adoptivo de Mallorca por la estrecha relación que mantiene con la isla desde hace casi cuatro décadas. El Consell pone especialmente en valor su implicación en la protección de la Serra de Tramuntana y su participación en iniciativas como el proyecto Regenera Deià, orientado a la recuperación ambiental y de los usos tradicionales del territorio.

Entre las Medallas de Honor y Gratitud de Mallorca destaca también el reconocimiento al cantautor Tomeu Penya, considerado una de las figuras más representativas de la música popular mallorquina tras más de 45 años de trayectoria artística. Asimismo, la institución distingue, a título póstumo, al exvicepresidente del Govern Pere Sampol por su contribución a la defensa de la lengua, el territorio y un modelo de desarrollo sostenible para Baleares.

Los Premis Jaume II de este año recaen en la iniciativa Encesa pels Drets Humans, la deportista Isabel Calero, el histórico Bar Bosch de Palma coincidiendo con su 90 aniversario, el Gremi de Margers de Mallorca, el Museu Etnogràfic de Campos, ASNIMO en el año de su 50 aniversario, el colegio Madre Alberta, el Regimiento de Infantería Palma 47 y el crítico literario y dramaturgo Joan Mas i Vives.

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Por otro lado, las Medallas de Honor y Gratitud de Mallorca reconocen también a Antònia Rosselló, la Fundació La Sapiència, Tomàs Martínez a título póstumo, el escritor Antoni Vidal Ferrando, el presentador Toni Ballador, Hipercentro, Can Company, el Grup d'Empreses Roig, Antònia Matamalas a título póstumo, la compañía Cucorba, el doctor Miguel José Deyà Bauzà, Montserrat Pons i Boscana y la Federació Balear de Tir de Fona.