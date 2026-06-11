Bestard se niega a dimitir por el uso personal de coches oficiales: "¿Por qué? ¿Por trabajar?"

El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, se niega a dimitir por la polémica generada en torno al uso de hasta dos coches oficiales de su departamento para desplazamientos de carácter privado. El dirigente de Vox responde con contundencia a las críticas de la portavoz del PSOE, Catalina Cladera, quien ha reclamado su cese inmediato y acusa al equipo de gobierno de retrasar la publicación de los informes internos que analizan el caso.

La controversia ha vuelto a irrumpir en el pleno del Consell después de que Cladera haya reprochado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, que mantenga a Bestard en el cargo pese a que, según defiende, se ha producido un "incumplimiento flagrante" del código ético. La portavoz socialista insiste en que hace mes y medio salió a la luz el caso y denuncia que los informes anunciados para aclarar los hechos siguen sin hacerse públicos.

"Estos informes no salen, se están parando o se están negociando. No sabemos qué está pasando, pero está claro que se están ocultando para no tomar una decisión", afirma Cladera, quien asegura que el vicepresidente debería haber sido cesado después de conocerse el supuesto uso de vehículos oficiales para fines particulares o partidistas. La expresidenta del Consell sostiene además que siguen existiendo "muchos interrogantes" sobre algunos desplazamientos realizados con estos vehículos.

La dirigente socialista va más allá y considera "indigno" que Bestard continúe formando parte del gobierno insular mientras no se esclarezcan completamente los hechos. "Es indigno que el señor Bestard continúe sentado en este pleno después de lo que se ha sabido", afirmó durante su intervención.

El vicepresidente niega haber cometido ninguna irregularidad y rechaza las acusaciones sobre desplazamientos sin justificar. "Usted dice muchas cosas que ni sabe ni ha comprobado", afirma. En este sentido, defiende que toda la polémica se basa en afirmaciones que, según sostiene, no han sido acreditadas y recrimina a la portavoz socialista que presente como hechos cuestiones que todavía están siendo objeto de análisis.

Fue entonces cuando ha lanzado la frase que ha marcado el enfrentamiento parlamentario. "¿Por qué? ¿Por trabajar?", ha respondido Bestard al ser interpelado sobre una posible dimisión, dando a entender que los desplazamientos cuestionados estaban vinculados a su actividad institucional.

El vicepresidente también rechaza de plano que exista cualquier maniobra para retrasar o frenar los informes internos. Según explica, se trata de documentos reservados cuya elaboración sigue los cauces administrativos habituales y sobre los que ni él ni el presidente del Consell pueden intervenir. "Solo faltaría que yo o el presidente pudiéramos parar los informes", señala. El caso sigue pendiente de las conclusiones de la investigación interna abierta por el Consell de Mallorca. Mientras el PSIB insiste en exigir responsabilidades políticas inmediatas, Bestard mantiene que no ha cometido ninguna irregularidad y descarta abandonar su cargo.