La Audiencia de Palma señala la vista preliminar del juicio contra Le Senne para el próximo 28 de octubre

La Audiencia de Palma ha señalado la audiencia preliminar del juicio contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, para el próximo 28 de octubre.

Las partes personadas en el procedimiento judicial, por el que el dirigente de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio por romper la fotografía de Les Roges del Molinar durante el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de memoria histórica de Baleares, han sido citadas para comparecer ante el tribunal de la Sección Primera.

En esta primera vista solo intervienen los abogados para ver si es posible alcanzar un acuerdo y, en caso contrario, las partes se pronuncian sobre la prueba propuesta para ordenar el juicio y también se coordinan las agendas para fijar una fecha del juicio oral contra el presidente del Parlament. Por tanto, Le Senne no deberá comparecer ante el Audiencia Provincial el próximo 28 de octubre a las once de la mañana, sino que lo hará cuando se señale el día de la vista oral.

La Sala que le enjuiciará estará formada por el presidente de la Sección Primera, Jaime Tártalo; la ponente de la sentencia, Rocío Martín; y la magistrada Gemma Robles. Se trata de un experimentado tribunal, acostumbrado a juzgar todo tipo de casos, algunos de especial relevancia y trascendencia mediática.

La providencia dictada hoy por el tribunal se produce después de que varias acusaciones hubieran pedido meses atrás impulsar la causa y señalar la vista por delito de odio contra la segunda autoridad de Baleares.

Recurso de la defensa

En junio de 2025, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió sentar al presidente del Parlament en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un presunto delito de odio. La Sala desestimó entonces el recurso de la defensa de la segunda autoridad de las islas, al que se adhirió la fiscalía, en el que se solicitaba que se cerrara el caso al argumentar que los hechos no eran delictivos. Las magistradas rechazaron el sobreseimiento de la causa y respaldaron al juez instructor, Juan Manuel Sobrino, que abrió juicio oral contra el político ultraconservador y luego envió el procedimiento al Palacio de Justicia para la vista oral. “Las valoraciones del juez no resultan irracionales, sorprendentes o expresamente incongruentes con las diligencias practicadas”, confirmó el tribunal poco antes del verano de 2025.

Le Senne se enfrenta a penas que van desde los 16 meses de cárcel o los 20 meses, hasta los cuatro años de prisión, por parte de las acusaciones particulares y la acusación popular personadas en la causa en la que figuran los familiares de Les Roges del Molinar, Memòria de Mallorca, el Partido Comunista, el Partido Comunista de los Pueblos de España y la plataforma Estimada Aurora.

Por su parte, la defensa y la fiscalía solicitan la libre absolución del presidente del Parlament al considerar que su comportamiento en la Cámara no fue delictivo, ya que no tuvo intención de lesionar ni discriminar.

El dirigente de Vox desgarró la foto en la que aparecía Aurora Picornell, icono de la represión franquista en Mallorca, y las hermanas Antònia y Maria Pascual Flaquer, todas ellas encarceladas, torturadas y asesinadas, durante el pleno del 18 de junio de 2024. La imagen estaba colocada en el anverso del ordenador de la diputada socialista Mercedes Garrido. Tanto ella como su compañera Pilar Costa fueron expulsadas de la Cámara por Le Senne. Fue la primera expulsión del Parlament en los más de 40 años de historia de la institución.

Precisamente, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre si la expulsión de las dos diputadas socialistas y miembros de la Mesa del Parlament suspuso una vulneración de los derechos fundamentales.