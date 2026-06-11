Arranca una nueva temporada del Servicio de Vigilancia en Baleares con 20 embarcaciones hasta octubre

El Govern de les llles Balears ha anunciado la llegada de una nueva edición del Servicio de Vigilancia de la Posidonia, en la que un total de 20 embarcaciones operarán en las islas desde el 1 de junio hasta el 10 de octubre. El objetivo es prevenir los fondeos sobre Posidonia oceánica y refrozar la conservación del ecosistema marino del archipiélago.

La navegación de estas embarcaciones estará gestionada por el Institut Balear de la Naturaleza (IBANAT), que contará con seis barcos en Mallorca, cinco en Formentera, cuatro en Ibiza y cinco en Menorca. De todas ellas, destacan una embarcación del Consell Insular de Menorca y otra del Parque Natural de S'Albufera des Grau.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha confirmado que este servicio incorporará "tareas de vigilancia, acciones de seguimiento ambiental, censos de aves marinas y actividades de sensibilización", entre otras actividades. Para ello, se han incorporado herramientas tecnológicas "como el sistema AIS", con el objetivo de optimizar la planificación de las patrullas y evitar situaciones de riesgo; y "aplicaciones cartográficas", que ayudarán a los navegantes a encontrar zonas aptas para el fondeo.

Conferencia Final del proyecto europeo Interreg Euro-MED ARTEMIS

Por otra parte, esta semana ha tenido lugar en Ciutadella la Conferencia Final del proyecto Interreg Euro-MED ARTEMIS, que ha reunido administraciones y organizaciones de diversos países del mediterráneo. Este acto se ha celebrado entre el 8 y el 10 de junio. Gracias a este evento, los asistentes han podido tratar los principales retos de la restauración de praderas marinas, la valoración de los servicios ecosistémicos que aportan y los mecanismos de financiación que presentan.