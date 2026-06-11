Unos 1.500 estudiantes de la UIB se graduarán el 9 de julio en una ceremonia en Son Moix
La Universidad de las Islas Baleares (UIB) celebrará el próximo 9 de julio una ceremonia conjunta de final de promoción de los estudios de grado en el estadio Son Moix de Palma, un acto en el que está previsto que participen cerca de 1.500 estudiantes junto a sus familias.
El evento comenzará a las 20.00 horas y reunirá a los titulados de la Escuela Politécnica Superior y de las facultades de Ciencias, Derecho, Educación, Economía y Empresa, Filosofía y Letras, Enfermería y Fisioterapia, Psicología y Turismo, ha informado la universidad pública balear.
La ceremonia estará presidida por el rector de la UIB, Jaume Carot, y contará con la participación de miembros del Consejo de Dirección, decanos, el director de la Escuela Politécnica Superior, el presidente del Consejo Social y representantes del Govern.
El acto pretende convertirse en una gran celebración para los estudiantes que culminan su etapa universitaria y para sus familias, en reconocimiento al esfuerzo y los logros alcanzados durante sus años de formación.
La elección de Son Moix responde a las obras de remodelación que se están ejecutando en la Escuela de Hostelería, espacio donde tradicionalmente se celebraban las graduaciones de forma diferenciada por facultades y centros.
La UIB ha explicado que las actuaciones de mejora impulsadas por el ejecutivo balear en el edificio, financiadas con fondos europeos y sujetas a plazos de ejecución improrrogables, han obligado a buscar una ubicación alternativa para los actos de graduación de este curso.
Tras analizar distintas opciones junto a los responsables académicos de los centros implicados, la universidad acordó organizar una única celebración conjunta en Son Moix el 9 de julio.
Por su parte, los actos de final de promoción de las sedes universitarias de Menorca y de Ibiza y Formentera se mantendrán en su formato habitual.
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