Turismo asegura que el piso de la Vileta no se ofertaba como alquiler turístico

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha querido dar una respuesta inmediata a las acusaciones vertidas esta mañana por el PSOE, que ha asegurado, sobre el incidente del piso del barrio de la Vileta de Palma, donde cuatro turistas resultaron intoxicados, que el conseller Guillem Ginard sabía que sobre esta vivienda existían denuncias por sospechas de que se tratabade un piso turístico ilegal y que ocultó esta información a los medios de comunicación.

Así, desde Turismo se asegura que “es rotundamente falso que el conseller negara la existencia de denuncias”. A las diez de la mañana de ayer, en el momento en que Ginard atendió a los medios de comunicación, “no se disponía de la información relativa a las posibles actuaciones inspectoras vinculadas a este caso. Habría sido absolutamente irresponsable facilitar información no verificada o avanzar conclusiones sin disponer de todos los datos contrastados”.

Desde este departamento del Consell se aclara que “tan pronto como se dispuso de la información completa se facilitó a los medios de comunicación, con la prudencia, el rigor y la responsabilidad que exige una institución pública”.

Y al mismo tiempo, desde este departamento se ha querido aclarar una cuestión que ha provocado una gran polémica política. Se asegura que el piso que fue incluido en la denuncia que el año pasado presentó el PSOE, que detallaba las viviendas vacacionales ilegales que se ofertaban en los canales de internet, no corresponde al inmueble en el que el pasado domingo se produjo este suceso con los cuatro turistas que resultaron intoxicados. “El piso al que hace referencia la denuncia presentada por el PSOE no coincide con la vivienda donde ocurrieron los hechos. Se trata de inmuebles situados en la misma barriada, pero en calles distintas”, se asegura desde el departamento insular de Turismo. “Por lo tanto, no se puede afirmar que la vivienda afectada hubiera sido denunciada previamente por el PSOE, ni tampoco que se estaba anunciando en ninguna plataforma de comercialización turística. Cuando se hacen acusaciones de esta gravedad conviene actuar con más prudencia y más respecto por los hechos”.

Profundizando sobre esta polémica se insiste en que “la información facilitada es exactamente la que consta en los servicios de inspección. Se recibieron denuncias vecinales a través de los canales oficiales del Consell de Mallorca y los inspectores se desplazaron hasta el lugar de los hechos en tres ocasiones, la última de ella ayer por la mañana. A pesar de estas actuaciones hasta ahora no se ha podido acreditar la existencia de una actividad de alquiler turístico ilegal”, ya que el morador que abrió la puerta mostró a los inspectores un contrato de alquiler de larga duración, tal como ha informado hoy DIARIO de MALLORCA.

Para los responsables de Turismo, “es especialmente lamentable el oportunismo político y las desafortunadas declaraciones realizadas por la portavoz socialista, Joana Maria Adrover. No solo porque parten de una interpretación incorrecta de los hechos, sino porque contribuyen a generar confusión en un momento en el que lo que corresponde es actuar con responsabilidad”.

También añade que “lo más preocupantes es que, en su afán de construir una polémica política, el PSOE acaba cuestionando el trabajo de los inspectores y de los técnicos que han actuado de acuerdo con los procedimientos establecidos. Las inspecciones no se hacen a golpe de titular, ni en rueda de prensa, se hacen con garantías jurídicas, con rigor y respetando escrupulosamente los procedimientos administrativos”.