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Técnicos sanitarios denuncian la "falta de personal" y el "deterioro" del servicio de Oncología Radioterápica de Son Espases

El sindicato TECNOS Baleares alerta del "grave deterioro" de la gestión de recursos humanos en el servicio de Oncología Radioterápica

El sindicato reclama retirar la gestión del personal a la Dirección de Enfermería y advierte de que la situación afecta tanto a profesionales como a pacientes

La puerta de entrada al servicio de Oncología Radioterápica de Son Espases.

La puerta de entrada al servicio de Oncología Radioterápica de Son Espases. / TECNOS

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Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

El sindicato TECNOS Baleares ha denunciado el "grave deterioro" de la gestión de recursos humanos en el Servicio de Oncología Radioterápica del hospital Son Espases y ha reclamado al IB-Salut que retire esta competencia a la Dirección de Enfermería al considerar que ha sido "incapaz" de "garantizar un funcionamiento estable del servicio".

La entidad sindical, que representa a los técnicos superiores sanitarios, asegura que la situación actual está afectando tanto a las condiciones laborales de los profesionales como a la calidad de la atención que reciben los pacientes oncológicos.

Según denuncia el sindicato, durante los últimos días los técnicos de Radioterapia se han visto obligados a realizar turnos dobles "de forma continuada" para poder mantener la actividad asistencial. TECNOS rechaza que esta situación pueda considerarse una solución válida a la falta de personal y advierte de que el funcionamiento del servicio "no puede depender de la buena voluntad ni del sobreesfuerzo" de los trabajadores.

Según el sindicato, la continuidad de la asistencia se está sosteniendo gracias a una dinámica que, aunque pueda presentarse como voluntaria, responde en realidad a necesidades asistenciales que no están cubiertas.

TECNOS atribuye esta situación a una planificación "deficiente" de los recursos humanos. Entre los ejemplos que cita figura la existencia de profesionales en situación de incapacidad temporal durante más de un mes y medio sin que se sustituyan, además de problemas recurrentes para cubrir determinados puestos. El sindicato también critica la "falta de previsión" en cuestiones como los reconocimientos de salud laboral y la obtención de la aptitud específica necesaria para trabajar con radiaciones ionizantes.

El sindicato considera especialmente grave que, después de más de tres décadas bajo la dependencia orgánica de la Dirección de Enfermería, no se haya conseguido garantizar un "funcionamiento mínimo estable" en un área tan especializada como la Oncología Radioterápica. En este sentido, sostiene que la situación evidencia una falta de capacidad estructural para gestionar adecuadamente los recursos humanos del servicio.

Asimismo, denuncia la falta de respuesta por parte de la Administración pese a que, según asegura, les han comunicado la situación en repetidas ocasiones. "El paciente oncológico de Baleares merece una atención profesional, segura y planificada, y no un sistema que funcione a base de improvisación y sobreesfuerzo de los trabajadores", afirma el sindicato.

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Por todo ello, TECNOS Baleares ha solicitado formalmente al IB-Salut la retirada de la gestión de los recursos humanos de Radioterapia a la Dirección de Enfermería y la implantación de un "modelo organizativo alternativo", adaptado a las características técnicas y asistenciales del servicio, que permita una planificación más eficaz y una cobertura adecuada de personal. El sindicato asegura que seguirá impulsando medidas para defender los derechos de los profesionales y garantizar la calidad asistencial de un área que considera esencial para los pacientes oncológicos de Baleares.

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