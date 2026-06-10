Son Espases también vota
Las elecciones autonómicas de 2027 vienen tan resueltas en Balears que solo dos factores sobrehumanos podrían desviar el resultado previsto: Son Espases y la Vía de Tortura. El Govern del PP aplicó el criterio ideológico para depurar a Pep Pomar, un gestor de primera categoría según volvió a demostrar en la covid, y hoy situado al frente de todos los hospitales públicos catalanes.
El Govern no gozó de autonomía, para nombrar al frente del mastodonte de Son Espases a una gerente que solo ha logrado una opinión unánime al cesar en los cargos que ha ocupado. El desbarajuste era inevitable, la única sorpresa es que haya necesitado tres años para plasmarse en el naufragio absoluto del llamado hospital de referencia. Nunca un título aristocrático fue más desmesurado, hoy podría aprender bastante de los restantes eslabones de la sanidad pública balear.
Una huelga misericordiosa de los sindicatos de clase ha apañado una coartada miserable a la gerente. En primer lugar, resulta impropio que la consellera excomunista jalee el paro contra la triste ministra Mónica García, para atribuir a continuación el hundimiento de Son Espases a la inactividad de los facultativos. Sin olvidar la paradoja desvelada por este diario, una sanidad literalmente inoperante pero más cara para los pacientes desatendidos.
La situación de Son Espases es mucho más grave de lo que pretende el Govern. Los gestores no se improvisan, pero los autores desde Madrid de un nombramiento injustificable están erosionando las expectativas del PP balear. Las expectativas populares se ven restituidas porque encomendar la denuncia en el Parlament a la socialista Patricia Gómez, con o sin mascarilla fraudulenta, implica un desafío a la tolerancia del espectador.
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