Senen Tobarías, mejor vendedor de la ONCE de 2025 en Baleares: “Los clientes me ayudaron a superar mi timidez y hoy son parte de mi familia”

Senen TobarÍas, trabajador de la ONCE y con discapacidad física, ha sido galardonado como el mejor vendedor de la organización de 2025 en la Delegación de Baleares. Este reconocimiento se debe a su esfuerzo diario, su actitud positiva, la cercanía con los clientes y su compromiso con la labor social que desarrolla la ONCE.

Antes de incorporarse a la organización, trabajó como reponedor en un supermercado situado muy cerca del lugar donde hoy vende cupones. Actualmente, reside en Llucmajor, donde acumula 27 años de trayectoria en la ONCE, una etapa que define por el contacto humano y la relación que ha construido con su clientela.

En el plano personal, siente una profunda admiración por su suegro Diego, a quien considera un ejemplo de constancia, respeto y dedicación a la familia. Fuera del trabajo, una de sus grandes aficiones es el ciclismo, una pasión que ocupa buena parte de su tiempo libre.

Pregunta: ¿Qué ha significado para usted recibir el reconocimiento como mejor vendedor de la ONCE del año 2025 en Baleares?

Respuesta: Para mí ha significado un colofón a mi carrera y un reconocimiento a todo lo que he hecho durante toda mi vida, porque llevo más de media vida en esta empresa. Y, básicamente, lo que yo he dicho siempre, que veo mi grupo sanguíneo y sale ONCE, directamente. Es parte de mi vida.

P: En su día a día en el punto de venta del supermercado, ¿qué es lo que más valora del contacto con los clientes?

R: Cuando yo empecé, los clientes me ayudaron mucho, porque yo era una persona súper tímida y me costaba mucho entrar en los sitios a ofrecer el cupón. Y, con el tiempo, he aprendido a hacerlo y ahora los clientes son mi familia. Estoy más horas en la calle con ellos que en mi casa. Yo recuerdo dos personas mayores que ya fallecieron hace años, que tenían demencia senil y que solo se acordavan de su juventud. Pero nunca se olvidaban del sitio donde yo estaba y venían cada día a contarme las mismas historias. Y, en otros casos, soy yo quienes escucho sus problemas y les intento dar algún consejo. Intento siempre estar motivado y empatizar mucho con ellos.

P: Usted ya trabajó anteriormente en ese mismo supermercado antes de entrar en la ONCE. ¿Cómo ha cambiado su relación con ese entorno desde entonces?

R: Yo estuve tres años trabajando de reponedor en el Suma, pero cuando yo era pequeño, empecé a tener una discapacidad que me limitaba mucho. Allí, intentaba ayudar a una persona cuando tenía alguna duda. Y, en la ONCE, he seguido la misma línea. Además, hay muchos clientes del supermercado que siguen pasando por aquí y todavía me recuerdan y hablamos de algunas anécdotas del pasado.

P: ¿Qué le llevó a dedicarse a la venta de productos de la ONCE y qué es lo que más le ha sorprendido de este trabajo?

R: En el momento que terminé de trabajar en el supermercado, un vecino me habló de la ONCE, eché el currículum y en 15 días me llamaron. Estuve haciendo unos cursos y rápidamente empecé a formar parte de la plantilla. Yo había escuchado historias de mi familia sobre cómo era la vida de un vendedor de la ONCE, y durante todos estos años, he podido descubrir que todo lo que me contaban era verdad. Me ha sorprendido que esta empresa vela por sus trabajadores y te ayuda siempre que pueden. Además, cuando eres vendedor, te das cuenta de que tienes una labor social muy importante y que no te van a pegar la patada cuando lo necesiten.

P: Su suegro Diego es una gran inspiración para usted. ¿Qué aprendizajes concretos ha aplicado en su propia vida a partir de él?

R: Él siempre me contaba que él se quedó sin trabajo cuando tenía dos hijos y que no encontraba trabajo por ningún lado. Y empezó a ir a un taller cada día hasta que al final lo cogieron. Él siempre decía que lo iban a coger por pesado, y así fue. Y me hizo saber que si yo me implicara en lo que realmente quería, lo conseguiría. De hecho, él siempre tenía una frase muy bonita, que era “donde va el rey, va la corte”, en el sentido de que todos debían estar unidos. Y mi familia y yo siempre la aplicamos en todo momento.

P: El ciclismo es una de sus grandes pasiones. ¿Qué le aporta este deporte en lo personal y cómo encaja con su rutina laboral?

R: Cuando tuve el accidente que me generó la discapacidad, yo ya era deportista. Solía correr, pero al hacer rehabilitación, me costaba más y mi padre me aficionó al ciclismo. Gracias a eso, conseguí coger confianza en mí mismo y superar mis inseguridades. Al fin y al cabo, sé perfectamente que la vida no nos regala nada y que hay que luchar para conseguir lo que queremos.

P: ¿Qué le diría a alguien con discapacidad que esté pensando en incorporarse al mundo laboral pero aún tiene dudas o inseguridades?

R: Yo les diría que inseguridades tenemos todos cuando empezamos una nueva etapa de nuestra vida. Pero, afortunadamente, podemos ver que a nuestro alrededor hay más buena gente que mala, que es la que nos ayuda a que seamos personas válidas.