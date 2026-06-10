Segunda convocatoria del Cheque Formación: 356 cursos gratuitos para trabajadores y desempleados en Baleares

El Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB) ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Cheque Formación, un programa dirigido a personas ocupadas y desempleadas que permitirá acceder a cursos gratuitos en sectores con necesidad de trabajadores cualificados.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 1 millón de euros y amplía su catálogo de 208 a 356 especialidades. Entre las nuevas áreas formativas, se incluyen los sectores sociosanitario y sanitario, el transporte, los oficios tradicionales de las Islas Baleares y la creación de empresas.

La primera edición del programa, centrada principalmente en ámbitos relacionados con la construcción, la electricidad, la climatización, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales, ha concedido hasta ahora 830 cheques por un valor de 231.368 euros.

El funcionamiento del programa permite que los solicitantes obtengan un cheque en las oficinas del SOIB y lo utilicen en los centros autorizados para realizar la formación elegida. Los cursos, con una duración de hasta 150 horas, estarán disponibles hasta febrero de 2027 y no supondrán ningún coste para los participantes.

Esta nueva convocatoria ha sido presentada esta mañana en la Consellería de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, donde han asistido la consellera Catalina Cabrer; junto con la directora del SOIB, María Luján Olivera. Cabrer ha señalado que esta nueva convocatoria busca “adaptar la oferta formativa a las necesidades detectadas en distintos sectores económicos de Baleares”.

Cómo solicitar el cheque formación

Para acceder a esta ayuda, las personas desempleadas deben solicitar cita previa y acudir a las oficinas del SOIB para formalizar su inscripción en el programa. En cambio, las personas ocupadas pueden inscribirse directamente a través de las entidades de formación adheridas.