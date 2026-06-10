Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio
La isla se prepara para celebrar la noche más mágica del verano, que aunque no es festivo autonómico, sí que será festivo local en algunos municipios
La noche más mágica del verano ya está a la vuelta de la esquina. Mallorca celebrará la Nit de Sant Joan entre hogueras, correfocs, música, baños en el mar y rituales de buena suerte, pero el 24 de junio no será festivo en toda la isla. Solo nueve municipios mallorquines tendrán jornada no laborable por Sant Joan.
Según el calendario laboral local de 2026, el miércoles 24 de junio será festivo en Alaró, Calvià —excepto es Capdellà—, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Porreres, Sant Joan y Son Servera. Además, dentro del municipio de Santanyí también será festivo en los núcleos de Calonge y Cala d’Or.
Una noche de fuego, agua y tradición
Sant Joan marca uno de los momentos más esperados del calendario festivo de Mallorca. La celebración arranca la noche del 23 de junio, coincidiendo con la llegada del verano, y combina tradiciones populares, simbología pagana y elementos religiosos vinculados a Sant Joan Baptista.
En Palma, la fiesta tiene uno de sus escenarios más multitudinarios en el Parc de la Mar, donde el fuego, los dimonis, la música y el correfoc se convierten en protagonistas. En otros puntos de la isla, la celebración se traslada a playas, plazas y calles, con cenas al aire libre, hogueras, baños nocturnos y rituales para dejar atrás lo malo y atraer la buena suerte.
El fuego y el agua son los dos grandes símbolos de la noche. Las llamas representan la purificación y el cierre de una etapa, mientras que el baño en el mar, especialmente a medianoche, se asocia popularmente con la renovación y los buenos deseos para el verano.
Dónde será festivo el 24 de junio en Mallorca
Estos son los municipios de Mallorca donde Sant Joan será festivo local este 2026:
- Alaró
- Calvià, excepto es Capdellà
- Deià
- Mancor de la Vall
- Muro
- Palma
- Porreres
- Sant Joan
- Son Servera
También será festivo en los núcleos de Calonge y Cala d’Or, en el municipio de Santanyí.
Los festivos que quedan hasta final de año en Baleares
Tras Sant Joan, estos son los festivos que quedan en el calendario laboral de Baleares en 2026:
- 15 de agosto: Asunción de la Virgen
- 12 de octubre: Fiesta Nacional
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
- 26 de diciembre: Segunda fiesta de Navidad
A estos días hay que añadir, en cada municipio, las fiestas locales propias que aún queden pendientes en el calendario.
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