Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en Son EspasesOposiciones docentesEl IcoComedores escolaresProhibir Burka BalearesCastillo de Alaró
instagramlinkedin

Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio

La isla se prepara para celebrar la noche más mágica del verano, que aunque no es festivo autonómico, sí que será festivo local en algunos municipios

VÍDEO | ¿Dónde es fiesta el 24 de junio? La lista completa de municipios de Mallorca que libran por Sant Joan

VÍDEO | ¿Dónde es fiesta el 24 de junio? La lista completa de municipios de Mallorca que libran por Sant Joan

Manu Mielniezuk

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Duna Márquez

Palma

La noche más mágica del verano ya está a la vuelta de la esquina. Mallorca celebrará la Nit de Sant Joan entre hogueras, correfocs, música, baños en el mar y rituales de buena suerte, pero el 24 de junio no será festivo en toda la isla. Solo nueve municipios mallorquines tendrán jornada no laborable por Sant Joan.

Según el calendario laboral local de 2026, el miércoles 24 de junio será festivo en Alaró, Calvià —excepto es Capdellà—, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Porreres, Sant Joan y Son Servera. Además, dentro del municipio de Santanyí también será festivo en los núcleos de Calonge y Cala d’Or.

Una noche de fuego, agua y tradición

Sant Joan marca uno de los momentos más esperados del calendario festivo de Mallorca. La celebración arranca la noche del 23 de junio, coincidiendo con la llegada del verano, y combina tradiciones populares, simbología pagana y elementos religiosos vinculados a Sant Joan Baptista.

En Palma, la fiesta tiene uno de sus escenarios más multitudinarios en el Parc de la Mar, donde el fuego, los dimonis, la música y el correfoc se convierten en protagonistas. En otros puntos de la isla, la celebración se traslada a playas, plazas y calles, con cenas al aire libre, hogueras, baños nocturnos y rituales para dejar atrás lo malo y atraer la buena suerte.

El fuego y el agua son los dos grandes símbolos de la noche. Las llamas representan la purificación y el cierre de una etapa, mientras que el baño en el mar, especialmente a medianoche, se asocia popularmente con la renovación y los buenos deseos para el verano.

Dónde será festivo el 24 de junio en Mallorca

Estos son los municipios de Mallorca donde Sant Joan será festivo local este 2026:

  • Alaró
  • Calvià, excepto es Capdellà
  • Deià
  • Mancor de la Vall
  • Muro
  • Palma
  • Porreres
  • Sant Joan
  • Son Servera

También será festivo en los núcleos de Calonge y Cala d’Or, en el municipio de Santanyí.

Los festivos que quedan hasta final de año en Baleares

Tras Sant Joan, estos son los festivos que quedan en el calendario laboral de Baleares en 2026:

  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen
  • 12 de octubre: Fiesta Nacional
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre: Navidad
  • 26 de diciembre: Segunda fiesta de Navidad

Noticias relacionadas y más

A estos días hay que añadir, en cada municipio, las fiestas locales propias que aún queden pendientes en el calendario.

TEMAS

  • Mallorca
  • municipios
  • Palma
  • fuego
  • verano
  • Nit de Sant Joan
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
  2. Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
  3. Salud cierra la cocina de Can Arabí, que abastece a 33 comedores escolares de Mallorca
  4. Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
  5. El hombre más buscado de Mallorca, en la red de Zapatero
  6. El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico
  7. Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
  8. El sistema de pluses de la gerente de Son Espases reduce el número de cirugías y duplica su coste

Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio

Sant Joan será festivo en nueve municipios de Mallorca: consulta dónde no se trabaja el 24 de junio

Crisis en Son Espases: acusan de ralentizar las altas de pacientes por la guerra de pluses entre médicos del hospital

Crisis en Son Espases: acusan de ralentizar las altas de pacientes por la guerra de pluses entre médicos del hospital

Juzgan a un empresario agrícola de Mallorca por acosar y amenazar a su hija que asumió el control del negocio: “Te destruiré la empresa, habrá sangre”

Del "falso feminismo" a la "islamofobia": Bronco debate en el Parlament por la ley para prohibir el burka

Del "falso feminismo" a la "islamofobia": Bronco debate en el Parlament por la ley para prohibir el burka

Guerra interna en Son Espases: El equipo directivo del hospital se posiciona en contra de la gerente

Guerra interna en Son Espases: El equipo directivo del hospital se posiciona en contra de la gerente

El edificio de alquiler social de la Playa de Palma cuya adjudicación el Govern lleva demorando dos años obtuvo licencia de primer ocupación en febrero de 2025

Turismo asegura que el piso de la Vileta no se ofertaba como alquiler turístico

Turismo asegura que el piso de la Vileta no se ofertaba como alquiler turístico

Senen Tobarías, mejor vendedor de la ONCE de 2025 en Baleares: “Los clientes me ayudaron a superar mi timidez y hoy son parte de mi familia”

Tracking Pixel Contents