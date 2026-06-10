Salud cerró la cocina de Can Arabí tras detectar "incumplimientos" en la elaboración y transporte de la comida

Los "incumplimientos" en la elaboración, manipulación y transporte de alimentos fue lo que llevó a la conselleria de Salud a cerrar cautelarmente la cocina central de Can Arabí, ubicada en Binissalem y encargada de suministrar comida a 33 comedores escolares de Mallorca.

Según ha detallado el departamento autonómico, la decisión se adoptó después de que una inspección programada detectara estos incumplimientos, relacionados principalmente con los menús que se destinaban a centros educativos.

Fuentes de la Conselleria han señalado que este establecimiento "se somete a controles oficiales de forma regular" y que el pasado 8 de junio los técnicos de Protección de la Salud del Servicio de Seguridad Alimentaria realizaron una visita de control oficial programada a las instalaciones.

En esta inspección, los responsables sanitarios detectaron "varios incumplimientos", aunque desde la Conselleria no han detallado cuáles. Ante esta situación, los técnicos acordaron "la suspensión cautelar de la actividad en la cocina central de este establecimiento", una medida que se adoptó de forma inmediata "para garantizar la seguridad alimentaria", tal y como adelantó el diario Ara Balears.

El cierre provocó una situación de urgencia para la Conselleria de Educación y Universidades, ya que Can Arabí suministraba alrededor de 2.000 menús diarios a 33 centros educativos de Mallorca. La suspensión de la actividad obligó a la Administración autonómica a buscar alternativas en pocas horas para garantizar el servicio de comedor y evitar afectaciones a las familias.

Según ha informado Educación, tres empresas asumirán de forma provisional la elaboración y distribución de los menús escolares afectados. El principal reto en las primeras jornadas ha sido garantizar los menús específicos para alumnos con alergias e intolerancias alimentarias, una situación que ya ha quedado normalizada, según ha asegurado el conseller Antoni Vera.

Desde Salud han destacado que, tras detectarse las irregularidades, "desde el primer momento se ha mantenido una coordinación constante con Educación para minimizar las consecuencias de esta actuación sobre las familias y los centros educativos". Gracias a este trabajo conjunto, añaden, se han podido poner en marcha "alternativas organizativas para garantizar el servicio".

Mientras tanto, la conselleria de Educación mantiene el dispositivo provisional para atender a los alumnos afectados y está a la espera del informe definitivo de Salud Pública para decidir los siguientes pasos respecto al contrato de gestión de este lote de comedores escolares.