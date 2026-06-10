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Resultados de la PAU en Baleares: ya puedes consultar las notas y los plazos para pedir revisión

Una profesora revisa que no haya dispositivos electrónicos escondidos durante la PAU 2026 en una facultad.

Una profesora revisa que no haya dispositivos electrónicos escondidos durante la PAU 2026 en una facultad. / Álvaro Ballesteros - Europa Press

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EP

Redacción Digital

PALMA

La Universitat de les Illes Balears ha informado de que desde este martes los alumnos ya pueden consultar los resultados provisionales de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de 2026.

Según ha informado la institución universitaria, los estudiantes los pueden consultar a través del portal UIBDigital y el apartado pruebas de acceso.

Para cualquier duda, los alumnos pueden llamar al 971 10 10 70 hasta las 21.00 horas.

Calendario de revisiones

A partir de hoy, este es el calendario de la UIB para solicitar reivisión de exámenes y las próximas publicaciones de notas:

  • Plazo para solicitar revisión: del 11 al 13 de junio de 2026
  • Publicación de los resultados de las revisiones: 22 de junio de 2026
  • Publicación de los resultados definitivos: 22 de junio de 2026
  • Plazo para solicitar una segunda correción a los errores materiales y de procedimiento: del 23 al 25 de junio de 2026 (debe presentare una solicitud)
  • Publicación de los resultados de la segunda corrección a los errores materiales: 26 de junio de 2026
  • Plazo para solicitar ver los exámenes: 21 y 22 de junio de 2026

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que la prueba de acceso a la universidad finalizó el pasado jueves en Baleares sin incidencias y con un balance positivo en el uso de detectores de radiofrecuencia para identificar la presencia de dispositivos electrónicos. Se presentaron unos 5.000 alumnos.

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  • selectividad
  • Educación
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