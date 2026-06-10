Las monjas lamentan que el pleito con el Obispado ha impedido concretar un proyecto para el futuro del convento de Sant Jeroni de Palma

Las monjas Jerónimas han mostrado esta mañana su satisfacción tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que establece que el convento de Santa Isabel de Palma pertenece a la congregación de las religiosas y no al Obispado de Mallorca, pese a que la Iglesia registró el inmueble a su nombre.

Esta mañana en el propio convento se ha realizado una valoración de la sentencia y sobre todo se ha detallado el futuro que afronta el edificio religioso. En la convocatoria han estado presentes Sor Ángeles Sanz, que es la presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula, acompañada por el monje cisterciense y asistente religioso de la orden religiosa, Enrique Trigueros, la abogada María del Pilar Rosselló y el conservador del edificio, Pere Terrassa. También han estado presentes las prioras de cinco conventos de la Península que pertenecen a la misma orden religiosa.

La monja Sanz ha lamentado el “camino de enfrentamiento” que ha supuesto este pleito contra el Obispado de Mallorca en la pugna por defender la propiedad del convento. Mencionó a las monjas, ya fallecidas, que vivieron en Sant Jeroni y que “no han sobrevivido para ver el resultado de este pleito”. La responsable de la orden señaló que con la sentencia del Supremo “se termina una época de parálisis”, ya que mientras se ha discutido en los tribunales la propiedad del convento, no se ha podido impulsar ningún proyecto para concretar el futuro uso de dicho edificio religioso, en el que en estos momentos ya no vive ninguna religiosa, aunque la congregación se encarga de su protección y de su mantenimiento.

La religiosa recordó que hubo un inicial proyecto, presentado por la asociación Amadip Esment, que proponía convertir Sant Jeroni en un espacio cultural, social y religioso. Sin embargo, no se pudo continuar porque el pleito sobre la propiedad del inmueble seguía vivo, pese a que contaba con el apoyo del Consell de Mallorca y de la UIB.

“Confiamos en la misericordia infinita de Dios que será el que acuerde el mejor futuro de nuestra iglesia”, señaló la religiosa, que dejó claro que la congregación no interpreta este conflicto trasladado a los tribunales como un enfrentamiento con la Iglesia de Mallorca, sino “en la necesidad de defendernos frente al actual equipo que gobierna el Obispado”. Recordó la religiosa que en los más de cinco siglos de presencia de esta orden en Palma, jamás hubo un enfrentamiento con el Obispado. Sin embargo, todo cambió cuando el anterior obispo, Javier Salinas, decidió registrar a nombre de la Iglesia el convento y reclamar su propiedad. “El convento ha sido y será de las Jerónimas”, dejó muy claro la priora del monasterio, que afirmó que a partir de esta sentencia “se termina una etapa y se abre otra”. Recordó que esta sentencia también representa una justicia para las más de 500 monjas que están enterradas en Sant Jeroni, que se dedicaron a la vida contemplativa y que se encargaron de mantener el convento de Palma.

Sobre el futuro del edificio, descartando su venta, la religiosa aclaró que no existe ningún proyecto sobre la mesa, pero que está convencida que tendrá un uso social y religioso. “Debe ofrecerse un proyecto que ilusione a la ciudad de Palma”, resaltó la monja, que reconoció que lo que más le agradaría es que un grupo de religiosas, aunque fueran incluso de otra orden, trasladaran su residencia a Sant Jeroni, aunque reconoció que este deseo será difícil de cumplir por la falta de vocación religiosa y contemplativa.

La abogada Pilar Rosselló, que ha sido la letrada que ha vencido al Obispado en los tribunales, resaltó que el Supremo ha rechazado los siete motivos que se planteó contra la sentencia de la Audiencia de Baleares, que estableció que el convento era propiedad de las monjas y no de la Iglesia. Recordó la dificultad que ha supuesto este pleito, porque se han tenido que aportar numerosos documentos para acreditar dicha propiedad. La letrada, siguiendo la misma línea que la religiosa, también señaló que la sentencia cierra una etapa y abre otra, y que a partir de ahora se abre la posibilidad de estudiar los proyectos que se presenten para dar un uso al convento. Recordó que la orden de las Jerónimas se rige por el derecho pontificio y por tanto depende de la Santa Sede. Por ello, cualquier decisión que se adopte en un futuro sobre el convento, que además cuenta con la protección de edificio BIC, debe ser aprobada por el Vaticano. Para Rosselló, lo más adecuado es que se consiga un proyecto para mantener la vida religiosa, a la vez que se cumplan los principios de la orden de las Jerónimas. “El deseo de las monjas es mantener el culto, proteger el patrimonio artístico del convento y ofrecer una utilización social”, resaltó la letrada.

Fue el experto en arte, Pere Terrassa, que se encarga del mantenimiento del convento y de las obras de arte que hay en el edificio, destacó el gran trabajo de catalogación de los bienes que se ha realizado en los últimos años. Toda actuación, explicó, debe ser comunicada al Consell de Mallorca y según Terrassa, se han elaborado tres tomos sobre los inventarios de esculturas, altares y ornamentos religiosos que están depositados en el convento. Ahora se trabaja en otro inventario sobre las cerámicas y el mobiliario. El conservador destacó que la principal obra de rehabilitación se tuvo que realizar en el tejado, que fue afectado por un “cap de fibló”, que solo en material supuso una inversión de más de 20 mil euros. Además de este trabajo de restauración, también destacó las iniciativas culturales que se están realizando.

El monje Enrique Trigueros, por su parte, también destacó “el doloroso proceso” que ha supuesto este pleito religioso y lamentó que los encuentros que se mantuvieron con el obispo y con sus asesores no se logró alcanzar un acuerdo, por lo que no hubo más remedio que resolver este conflicto en los tribunales. “El futuro del convento lo decidirá el Señor”, aunque a él le gustaría que una nueva comunidad de religiosas se trasladara al convento y desarrollara esta vida contemplativa. En cualquier cao, el asistente religioso insistió en que cualquier intervención sobre Sant Jeroni debe ser autorizada por el Vaticano, descartando cualquier posibilidad de que el convento se convierta en un hotel, como se había especulado. El monje señaló que desde que se conoció la sentencia del Supremo no ha existido ninguna comunicación con el obispo Taltavull, aunque dijo que era comprensible porque el prelado está siguiendo al Papa en su visita a España.