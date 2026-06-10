Los hoteleros de Mallorca relanzan su campaña para dar la bienvenida a los turistas y advierten del auge del alquiler turístico

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha presentado este miércoles la segunda edición de su campaña institucional para reivindicar la importancia del turismo en la isla y promover una "convivencia equilibrada" entre residentes y visitantes. La iniciativa, impulsada junto a las 23 asociaciones hoteleras integradas en la federación, volverá a desplegarse mediante 14 vallas publicitarias repartidas por Mallorca, además de acciones en redes sociales y otros soportes de comunicación.

El presidente de la FEHM, Javier Vich, ha explicado que la campaña nace con la voluntad de trasladar un mensaje positivo en un contexto marcado por el intenso debate social sobre los efectos del turismo. Bajo el lema This is your holiday, this is our home. Let's all care, la patronal apela a la corresponsabilidad de residentes, empresas y visitantes para preservar aquello que hace singular a Mallorca. "Es un lugar de vacaciones para quienes nos visitan, pero también es nuestra casa", ha señalado Vich durante la presentación. "Debemos cuidar aquello que compartimos: los espacios, la convivencia y la experiencia de todos".

La campaña llega en un momento especialmente sensible para el sector turístico, coincidiendo con el resurgimiento de las protestas contra la saturación turística y con un debate creciente sobre los límites del crecimiento del destino. Sin embargo, la FEHM insiste en que su objetivo no es confrontar ni señalar a nadie. "No es una campaña para enfrentarnos a nadie. No busca señalar ni confrontar, sino recordar algo muy sencillo: aquello que hace especial Mallorca es el resultado de muchas personas haciendo bien las cosas", ha afirmado el presidente de la patronal.

Una campaña con repercusión internacional

La iniciativa se puso en marcha por primera vez el año pasado y, según ha destacado Vich, obtuvo una amplia repercusión tanto dentro como fuera de España. Además de los establecimientos hoteleros, otros sectores económicos se sintieron identificados con el mensaje y expresaron públicamente su apoyo. La campaña también recibió respaldo en ámbitos autonómicos y nacionales y logró una notable difusión internacional.

Para la FEHM, el objetivo sigue siendo poner el foco en la relación entre los residentes y quienes visitan la isla. "Queremos que quienes nos visitan tengan una buena experiencia y que quienes vivimos aquí nos sintamos cómodos con el principal motor de nuestra economía", ha explicado Vich. La patronal considera que el turismo continúa siendo un elemento esencial para la prosperidad de Baleares. "Sin turismo no hay empresas, sin empresas no hay empleo y sin empleo no hay oportunidades", ha defendido.

Durante la presentación, Vich también ha aprovechado para hacer balance de la evolución reciente del sector hotelero. Ha recordado que hace apenas dos años la patronal y los sindicatos culminaron la negociación del convenio colectivo de hostelería, considerado uno de los acuerdos laborales más relevantes de los últimos años en Baleares. Gracias a ese pacto, ha destacado, la comunidad registró el mayor incremento salarial del conjunto de España, con una subida del 6%.

La evolución del mercado laboral también ha servido a la FEHM para reivindicar el peso económico de la actividad turística. Baleares ha superado este año la barrera de los 500.000 afiliados ya en febrero y ha alcanzado los 650.000 trabajadores afiliados en mayo. Vich ha subrayado además el esfuerzo inversor realizado por el sector durante la última década. Según ha recordado, los establecimientos hoteleros han destinado más de 4.000 millones de euros a la modernización de la planta alojativa, con el objetivo de mejorar la calidad de la oferta y reforzar el posicionamiento del destino.

Menos turistas en hoteles y más en viviendas

La patronal ha aprovechado la presentación para alertar de los cambios que se están produciendo en los patrones de alojamiento de los visitantes. Según los datos expuestos por la FEHM, Baleares ha pasado de recibir 18,74 millones de turistas en 2024 a 19,5 millones en 2025, un crecimiento que la organización considera moderado. Sin embargo, detrás de esa evolución se esconden importantes diferencias según el tipo de alojamiento utilizado.

En Mallorca, el número total de visitantes incluso ha descendido ligeramente, pasando de 13,39 millones a 13,31 millones, lo que supone unos 74.000 turistas menos. La principal novedad, según Vich, es que la demanda se está desplazando progresivamente hacia modalidades de alojamiento distintas a los hoteles. Cerca de 13 millones de turistas se alojaron en establecimientos hoteleros, una cifra que representa una caída del 2% respecto al año anterior. En cambio, el alquiler turístico reglado alcanzó los 2,4 millones de visitantes, con un crecimiento del 14,7%. Más llamativo resulta aún el aumento de quienes se alojan en viviendas propias o en casas de familiares y amigos. Este segmento llegó a los 2,6 millones de visitantes, un 10,4% más que el año anterior. "La mayor parte del crecimiento turístico se está produciendo fuera de los hoteles", ha advertido Vich.

La FEHM cuestiona las fórmulas menos fiscalizables

La patronal hotelera considera especialmente preocupante el crecimiento de las modalidades de alojamiento más difíciles de controlar administrativamente. Según ha señalado, aproximadamente uno de cada cinco turistas que llegan a Baleares utiliza fórmulas alojativas que escapan parcialmente a los sistemas habituales de fiscalización y seguimiento.

Vich ha advertido de que esta situación plantea interrogantes sobre el modelo turístico que se está consolidando en las Islas y sobre el impacto que puede generar sobre el territorio y los servicios públicos. "Tenemos que preguntarnos qué modelo de destino estamos construyendo y qué se está incentivando", ha afirmado.

La FEHM ha insistido en que la oferta hotelera apenas ha aumentado un 6% durante los últimos años, mientras que el alquiler turístico ha crecido un 176%. A ello se suma una oferta no reglada cuya dimensión real continúa siendo desconocida. "Hay que analizar bajo qué reglas opera cada modalidad y cómo contribuye al interés general", ha señalado Vich. Por ello, la patronal defiende que el debate no debe centrarse únicamente en el volumen de visitantes, sino en la estructura de la oferta alojativa y en la calidad del modelo turístico. "No se trata de crecer más, sino de crecer mejor", ha resumido.

Una temporada estable pese a la incertidumbre internacional

Respecto a las perspectivas para la temporada turística de 2026, la FEHM prevé un comportamiento muy similar al registrado el año anterior. Pese a la incertidumbre derivada de la situación geopolítica internacional, la patronal considera que los principales mercados emisores están respondiendo favorablemente y permitirán mantener unos niveles de actividad elevados.

Vich ha explicado que el mercado alemán continúa mostrando cierta lentitud en algunos destinos de Mallorca, especialmente en zonas como Cala Ratjada, mientras que el mercado británico está registrando una evolución más positiva que la del año pasado. "Vamos a tener una buena temporada", ha asegurado.

La federación también confía en que la estrategia de desestacionalización siga dando resultados. Actualmente, alrededor del 20% de la planta hotelera permanece abierta durante todo el año, una cifra que podría seguir creciendo en los próximos ejercicios.

En este contexto, la FEHM ha destacado la consolidación de las conexiones aéreas de largo alcance, especialmente la ruta con Nueva York y la incorporación de nuevas compañías como Air Canada y Etihad Airways. Según Vich, estos enlaces aportan visitantes con estancias más largas y un mayor impacto económico. Aunque algunos destinos turísticos han arrancado la temporada con más lentitud que otros, la patronal considera que la ocupación se mantiene en niveles similares a los de años anteriores y confía en cerrar 2026 con resultados comparables a los obtenidos en 2025.