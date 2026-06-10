Los hoteleros de Mallorca piden no convertir el turismo en "un saco de boxeo" ante la nueva manifestación contra la saturación turística

La convocatoria de una nueva manifestación contra la saturación turística el próximo 26 de julio ha vuelto a situar en el centro del debate las consecuencias del modelo económico de Mallorca. La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha llamado de nuevo a la ciudadanía a movilizarse para denunciar los efectos del crecimiento turístico sobre la vivienda, la movilidad o el acceso a los recursos de la isla. Frente a este diagnóstico, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha rechazado que el turismo sea el principal responsable de estos problemas y ha defendido que buena parte de las dificultades actuales responden a decisiones de planificación adoptadas durante las últimas décadas.

En la presentación de la nueva campaña para dar la bienvenida a los turistas, el presidente de la patronal hotelera, Javier Vich, ha mostrado su "máximo respeto" hacia las personas que participarán en la protesta, pero ha advertido de que el sector turístico se está convirtiendo en "un saco de boxeo" sobre el que recaen reclamaciones que, a su juicio, deberían dirigirse hacia otros ámbitos. Vich ha lamentado que muchas movilizaciones vinculadas a cuestiones como la vivienda o la movilidad terminen señalando al turismo como principal responsable. "Vemos manifestaciones que se convocan por temas de gestión del destino, como la vivienda o la movilidad, pero al final el titular promocional de la manifestación acaba siendo el sector turístico", ha afirmado. En este sentido, ha considerado que sería necesario "alinear mejor los mensajes" y dirigir las críticas hacia las causas reales de los problemas.

"No es justo culpar al turismo"

El dirigente hotelero ha defendido que los déficits de vivienda, infraestructuras o equipamientos públicos son consecuencia de una falta de planificación acumulada durante años. A su juicio, la situación actual no puede explicarse únicamente por la actividad turística. "Si tenemos déficit de viviendas o de infraestructuras, como aparcamientos en Palma, esto viene de un déficit de actuación de los últimos veinte años", ha sostenido. Por ello, ha considerado que "no es justo que se culpe al turismo de una falta de planificación por parte de administraciones que han estado al mando durante las últimas dos décadas".

Vich ha asegurado que buena parte del malestar social asociado a la saturación comenzó cuando los visitantes dejaron de concentrarse exclusivamente en los espacios tradicionalmente destinados a la actividad turístico como son los hoteles. Según ha explicado, el problema se agravó a medida que los turistas empezaron a alojarse en zonas residenciales donde anteriormente apenas tenían presencia. "Cuando empezamos a hacer cambios de usos y comenzamos a ver turistas donde antes no los había, apareció esa sensación de que cada vez había más turistas", ha señalado.

Desde su punto de vista, el modelo hotelero tradicional permitía ordenar mejor la actividad turística y minimizar los conflictos de convivencia. "Bendita era la época en la que los turistas estaban en los hoteles, porque los hoteles nacieron precisamente para esa finalidad", ha afirmado.

La patronal señala al alquiler turístico

La FEHM ha situado una parte importante del origen del problema en el crecimiento del alquiler turístico, especialmente en la expansión de la oferta fuera de los canales tradicionales de alojamiento. Vich ha defendido que la proliferación de viviendas destinadas al uso turístico ha provocado que los visitantes se distribuyan por áreas residenciales donde anteriormente no existía actividad turística, alterando la percepción ciudadana sobre la presión turística.

A ello se suma, según ha advertido, una oferta ilegal cuyo volumen sigue siendo desconocido. "No sabemos cuántas plazas ilegales existen realmente", ha señalado. Por este motivo, ha reclamado un refuerzo de las inspecciones y de las medidas de control para combatir la actividad clandestina. El presidente de la FEHM ha insistido en que la cuestión no afecta únicamente a la competencia entre empresas, sino también a la seguridad de los usuarios. "Hay que atacar la oferta ilegal. Es un problema de seguridad y tenemos que asegurar que no exista oferta ilegal y que la reglada cumpla con todos los mínimos de seguridad, como ya ocurre en el sector hotelero", ha defendido.

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, también ha reclamado una mayor eficacia en la tramitación de los expedientes abiertos contra alojamientos turísticos irregulares. La representante de la patronal ha considerado que las administraciones no solo deben disponer de recursos para inspeccionar, sino que también deben garantizar que los procedimientos sancionadores se resuelvan con rapidez. A su juicio, la lentitud administrativa reduce el efecto disuasorio de las sanciones y dificulta la lucha contra la oferta ilegal. Por ello, ha planteado la necesidad de introducir cambios que permitan acortar los plazos de tramitación.

Críticas a la recuperación de plazas turísticas

La patronal hotelera también ha cuestionado la decisión de volver a incorporar al mercado determinadas plazas turísticas que habían quedado amortizadas. Vich ha defendido que estas plazas deberían haber desaparecido de forma definitiva para avanzar en una política de contención de la oferta. "Pensamos que deberían haberse quedado amortizadas y no haberse vuelto a poner en el mercado", ha señalado. Según ha explicado, aquella medida representaba una oportunidad para reducir progresivamente la capacidad alojativa de la isla sin necesidad de adoptar restricciones adicionales.

En plena discusión sobre los límites del crecimiento turístico, la FEHM ha reivindicado el papel de la Mesa por la Sostenibilidad impulsada por el Govern. Vich ha recordado que la patronal ha participado en este órgano desde su creación y ha defendido que se trata de una oportunidad para abordar los retos del modelo turístico desde una perspectiva compartida. "Hemos estado desde el principio, somos actores importantes y activos, hemos trabajado desde el primer momento y creemos en ella", ha señalado. El presidente de la federación ha asegurado que la mesa ha permitido sentar en una misma mesa a administraciones, empresas y agentes sociales para debatir sobre el futuro de las Islas. "Ha sido una oportunidad histórica para que todos los agentes sociales puedan aportar propuestas", ha añadido.

Los 20 millones de turistas

La FEHM también ha restado importancia al debate generado por la posibilidad de que Baleares alcance los 20 millones de turistas anuales. Para Vich, el dato debe analizarse con más detalle y teniendo en cuenta los cambios que se están produciendo en el comportamiento de la demanda turística. "No es tanto la cifra de 20 millones, sino ponerla en perspectiva", ha señalado.

El dirigente hotelero ha explicado que las estancias son cada vez más cortas y que existe una mayor rotación de visitantes, por lo que el crecimiento de llegadas no implica necesariamente una mayor presión durante los meses de máxima afluencia. Además, ha defendido que el sector hotelero lleva años apostando por la desestacionalización, favoreciendo la apertura de establecimientos fuera de la temporada alta y distribuyendo mejor la actividad turística a lo largo del año.

"Apostamos por abrir los establecimientos antes y cerrarlos más tarde. El crecimiento se está produciendo en los meses valle, no en los meses punta, donde prácticamente ya no se puede crecer más", ha explicado. Por ello, ha insistido en que el debate no debería centrarse exclusivamente en el volumen de visitantes, sino en la calidad de la actividad turística y en su distribución temporal. "Hay que mirar el valor y no el volumen", ha resumido.

En esta línea, ha defendido que el principal objetivo del sector continúa siendo alargar la temporada turística. Tras recordar que numerosos hoteles permanecieron abiertos hasta noviembre el año pasado, ha asegurado que sería un éxito alcanzar una situación en la que el 70% de la planta hotelera de Mallorca permaneciera operativa durante ese mes. "Ojalá la temporada llegara hasta diciembre", ha concluido.