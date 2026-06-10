Tres empresas asumirán el servicio de los 33 comedores tras el cierre de la cocina de Can Arabí

La Conselleria de Educación y Universidades ha asegurado este miércoles que ha logrado estabilizar plenamente el servicio de comedor en los 33 centros educativos de Mallorca afectados por la suspensión cautelar de la cocina central de Can Arabí, ubicada en Binissalem. El conseller del ramo, Antoni Vera, ha confirmado que la red de menús escolares opera ya con absoluta normalidad, incluyendo la cobertura completa y segura de las dietas específicas para alumnos con alergias alimentarias, que fue el principal desafío de la transición.

La alarma saltó "el lunes por la tarde" -ha especificado Vera- tras notificar la Conselleria de Salud el cierre inmediato de estas instalaciones a raíz de una exhaustiva auditoría de Salud Pública. La inspección sanitaria detectó diversos incumplimientos en la elaboración, manipulación y transporte de los alimentos destinados a los colegios, lo que obligó a decretar la suspensión fulminante para proteger el bienestar de los menores.

El cese imprevisto de la actividad de Can Arabí dejó en el aire el almuerzo diario de unos 2.000 alumnos en la isla. "Teníamos muy poco tiempo para poder reaccionar y dar servicio a estos estudiantes", ha admitido Vera, quien ha enfatizado que la prioridad absoluta de su departamento ha sido "asegurar la conciliación laboral y familiar de los afectados para evitar un grave trasiego en la organización de los hogares".

Para dar una respuesta inmediata, el conseller ha detallado que el Servicio de Comedores y la Secretaría Autonómica de Educación activaron un plan de contingencia de urgencia. La administración autonómica requirió la intervención urgente de tres empresas del sector alimentario para que asumieran de forma compartida la elaboración y la distribución de los 2.000 menús escolares damnificados.

Resolución de las alergias alimentarias

El principal escollo durante las primeras horas de la incidencia fue la gestión segura de las intolerancias y alergias. Las nuevas empresas proveedoras advirtieron de que, debido a la extrema premura del traspaso, no podían certificar con total seguridad los menús especiales en la jornada del martes. Ante esta tesitura, Vera ha señalado que Educación informó a los centros afectados y les aconsejó que sugirieran a las familias "que los niños llevaran la comida desde casa de forma excepcional durante ese primer día" para evitar cualquier riesgo de choque anafiláctico o reacción adversa.

No obstante, esta restricción parece haber quedado completamente solventada veinticuatro horas después. El conseller Vera ha remarcado que la situación "se ha normalizado" por completo y que las direcciones de los 33 centros educativos ya coordinan de manera directa con las nuevas proveedoras los menús específicos de intolerancias sin ningún tipo de peligro sanitario.

Futuro del concurso

Las tres empresas que se están encargando del servicio de forma provisional mantendrán el suministro de los almuerzos coordinados hasta la conclusión del presente curso escolar, según ha manifestado Vera, quien ha destacado que paralelamente, la Conselleria de Educación "permanece a la espera del informe definitivo de Salud Pública". En función de las conclusiones que arroje este expediente sanitario, la administración balear "planteará la resolución del contrato y la apertura de una nueva licitación pública para la gestión de este lote de comedores".