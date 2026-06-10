Baleares destina 20 millones a su estrategia de ciberseguridad para formación e implantación de software.

El Govern ha anunciado este miércoles la implantación de una nueva estrategia de ciberseguridad en Baleares, que contará con una inversión de 20 millones de euros destinados a la implantación de software y formación de personas para combatir delincuentes virtuales.

Según ha anunciado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la estrategia pretende coordinar las actuaciones de las administraciones públicas, el tejido empresarial y la ciudadanía para mejorar la prevención frente a los ciberataques en un contexto de creciente digitalización.

Costa ha defendido la necesidad de esta hoja de ruta al considerar que el proceso de digitalización que atraviesan las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en general incrementa la exposición a posibles ciberataques.

En este sentido, ha advertido de que "más digitalización implica más exposición" y ha remarcado que el objetivo es impulsar medidas preventivas ante una amenaza que, a su juicio, irá en aumento durante los próximos años.

Aunque el conseller ha reconocido que la seguridad absoluta "no existe", ha sostenido que las inversiones y la planificación permiten reducir riesgos y aumentar la capacidad de respuesta frente a posibles incidentes.

Asimismo, ha recordado las inversiones realizadas durante la actual legislatura en esta materia, entre ellas la adjudicación de un contrato de diez millones de euros para reforzar los sistemas de protección de la administración autonómica.

Costa ha asegurado que las administraciones y las empresas de Baleares pueden estar "tranquilas" respecto a la protección de sus datos y ha sostenido que la nueva estrategia permitirá avanzar hacia una administración "más resiliente" frente a los ataques informáticos, además de reforzar la protección digital de la ciudadanía y del tejido empresarial de las Islas.

Por su parte, el director de PwC Business Security Solutions, Brais Chousa, ha señalado que el principal vector de entrada de los ciberataques sigue siendo el factor humano, motivo por el que ha defendido reforzar la formación y la concienciación de empleados públicos, empresas y ciudadanos.

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Así, ha remarcado que la ciberseguridad no es únicamente una cuestión tecnológica, sino que también requiere adaptar procesos, cumplir con las exigencias normativas y fomentar una cultura de prevención. Además, ha advertido de que tecnologías como la inteligencia artificial están proporcionando nuevas herramientas a los ciberdelincuentes, lo que aumenta la complejidad de las amenazas digitales.