Ara Més busca apoyos en el Congreso para aprobar la Ley de Cogestión Aeroportuaria de Baleares

Ara Més ha iniciado este miércoles una ronda de contactos en el Congreso de los Diputados con diferentes fuerzas políticas para recabar apoyos con vistas al debate y votación de la Ley de Cogestión Aeroportuaria, una propuesta impulsada por la coalición que busca reforzar la participación de las instituciones de autogobierno de Baleares en la gestión de los aeropuertos del archipiélago.

La delegación desplazada a Madrid está integrada por el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa; la secretaria de Relaciones Políticas de la formación, Carme Gomila; el diputado de Més per Menorca Josep Castells; la secretaria de Organización, Noemí Garcia; y el diputado en el Congreso, Vicenç Vidal.

La agenda ha comenzado con una reunión con el grupo plurinacional Sumar, del que forma parte Vidal, y ha continuado con encuentros con representantes de Coalición Canaria, Esquerra Republicana, EH Bildu y Compromís. También están previstas reuniones con el PNV, Junts y Podemos. Según la coalición, se trata de formaciones sensibles a las singularidades territoriales y que pueden comprender las necesidades específicas de Baleares en materia de movilidad y gestión aeroportuaria.

Además de los contactos políticos, Ara Més ha informado sobre el contenido de la propuesta legislativa a organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción y Greenpeace. La iniciativa fue aprobada por el Parlament balear el pasado mes de abril y ha sido remitida al Congreso para su toma en consideración. La defensa de la propuesta correrá a cargo de Ferran Rosa y Josep Castells, impulsores de la ley, junto con una representante del Grupo Parlamentario Popular.

Durante las reuniones, los representantes de la coalición han destacado que los aeropuertos desempeñan un papel estratégico en un territorio insular como Baleares. Rosa ha subrayado que estas infraestructuras no son únicamente puntos de transporte, sino elementos que condicionan de forma directa el modelo económico y la presión demográfica que soportan las islas. En este sentido, ha señalado que decisiones relacionadas con la capacidad de vuelos, el número de pasajeros o las estrategias comerciales de los gestores aeroportuarios tienen repercusiones sobre la movilidad, el acceso a la vivienda, el consumo de recursos naturales, la generación de residuos y la conservación de los espacios naturales.

Alberto Ibáñez (Compromís), Gomila, Castells, Garcia, Vidal, Verónica Martínez (Moviment Sumar), Mar González (Partit Verd), Fèlix Alonso (Comuns i Esquerra Unida) y Rosa / Ara Més

El diputado mallorquín ha criticado que actualmente AENA adopte decisiones basadas principalmente en criterios de rentabilidad económica y crecimiento del tráfico aéreo, mientras que las administraciones autonómicas y locales son las encargadas de gestionar las consecuencias derivadas de esas decisiones. A su juicio, esta situación justifica la necesidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad y participación efectiva de los territorios en la gobernanza aeroportuaria.

Por su parte, Josep Castells ha defendido que los aeropuertos son una infraestructura básica para los residentes de las islas y ha reclamado que estén orientados prioritariamente a garantizar una movilidad exterior adecuada, con conexiones suficientes y asequibles. Asimismo, ha advertido de los efectos de la saturación turística y ha señalado que la llegada masiva de visitantes debe gestionarse teniendo en cuenta los límites territoriales y la calidad de vida de la población local.

Desde el Congreso, Vicenç Vidal ha insistido en que la propuesta no plantea la transferencia de los aeropuertos ni su salida de la red estatal gestionada por AENA. Según ha explicado, el objetivo es reforzar la participación de las instituciones autonómicas en aquellas decisiones que tienen una incidencia directa sobre el territorio, avanzando en transparencia, coordinación institucional e intercambio de información.

La coalición sostiene que la ley se ajusta plenamente al marco constitucional y estatutario vigente y responde al principio de que las administraciones que asumen los impactos derivados de una infraestructura estratégica deben poder participar en las decisiones que los generan. En este contexto, Ara Més considera que la cogestión aeroportuaria puede convertirse en una herramienta para compatibilizar la conectividad de las islas con los objetivos de sostenibilidad, desarrollo territorial y bienestar ciudadano.