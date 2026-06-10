Absuelto el impulsor del turismo espacial en Palma denunciado por estafa

La Audiencia de Palma ha absuelto del delito de estafa al empresario español Kamal Kharbachi, impulsor de un proyecto de turismo espacial, que fue acusado por un inversor de haberle engañado para quedarse con el dinero que invirtió en esta aventura turística. La fiscalía apoyó la acusación, al igual que el denunciante, y se solicitó penas que sumaban hasta cinco años de prisión.

Este empresario creó en el año 2020 la empresa Eosx Spaceship Company, con un capital de 10.100 euros. Su finalidad era lograr enviar a turistas al espacio. Para ello estuvo buscando inversores en Mallorca, para que le ayudaran a financiar este proyecto. No tuvo mucho éxito en la captación, ya que apenas logró una inversión de 150 mil euros. Uno de los inversores era un extranjero residente en Mallorca, que decidió dedicar cien mil euros al proyecto, pero con condiciones. Impuso que si el empresario no lograba reunir un millón de euros en inversiones, debía devolverle íntegramente el dinero. Si lo conseguía, la inversión se convertirían en acciones de la compañía.

En el plazo acordado no se logró reunir el dinero. El empresario y el inversor negociaron ampliar el plazo, pero una vez caducado el dinero no se devolvió nunca. El denunciante sostuvo en el juicio que se trataba de un proyecto fantasma y que el objetivo del acusado era quedarse con el dinero que le había entregado.

La versión de los hechos que sostuvo la acusación no coincide con la valoración que han realizado los jueces. En la sentencia se rechaza que este proyecto de turismo espacial no fuera real, sino todo lo contrario, era posible. Y se basa en la declaración de los expertos de una agencia especializada, que ayudó al empresario, que sostuvieron que a día de hoy se continúa trabajando en el proyecto y se continúan buscando inversores. Además, el proyecto ha aparecido en la prensa especializada y la empresa ha salido en bolsa en Estados Unidos.

El tribunal rechaza que el acusado hubiera dedicado el dinero recibido del denunciante para sus gastos, sino que lo utilizó para seguir con el proyecto. Y señala también los contactos que mantenía, y mantiene, con otras empresas tecnológicas especializadas para enviar al espacio la cápsula con la presencia de turistas.

Los jueces sostienen que el denunciante conocía muy bien el riesgo que suponía prestar este dinero, entre otras cosas porque es un experto en inversiones.