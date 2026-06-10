22 de los 32 aspirantes a las oposiciones docentes de Educación Física de Mallorca denuncian «arbitrariedad» y «vicios de forma»

El proceso selectivo para ingresar al cuerpo de profesores de Educación Secundaria en la especialidad de Educación Física ha desatado un cisma. Un grupo de 22 aspirantes, que representa al 81,48% de los 27 afectados en Mallorca, ha presentado una queja formal colectiva ante la Conselleria de Educación y Universidades. En el escrito denuncian una «falta de planificación, transparencia e igualdad de criterios» en el desarrollo y la corrección de las pruebas, tildando las evaluaciones de «arbitrarias».

La indignación no solo se fundamenta en las "inusuales bajas calificaciones" obtenidas, sino también en presuntas "irregularidades cometidas durante el sorteo de los exámenes prácticos", "modificaciones de última hora en los criterios de corrección a dos días de las pruebas" y supuestos "conflictos de interés en la composición de los tribunales evaluadores". Este diario ha podido saber que el sindicato STEI trasladó este lunes una queja al respecto, directamente a la mesa sectorial de educación. En este sentido, exige "una revisión profunda" ante lo que califica como un modelo «impuesto sin consenso» que está haciendo aguas.

'Baile' de decimales

Los datos de la convocatoria han hecho saltar las alarmas de los afectados. De un total de 32 personas presentadas en Mallorca, solo dos han resultado aprobadas al final y con nueve plazas disponibles. Las notas provisionales revelan que la inmensa mayoría de los suspensos se concentra en horquillas que van del 0 al 2, con múltiples calificaciones inferiores al medio punto. Lo insólito del caso, según sostienen los denunciantes, es la "desconexión total" entre las dos partes que componen la primera prueba: la teórica (desarrollo de un tema) y la práctica (simulación de una sesión docente).

De un total de 32 personas presentadas en Mallorca, solo dos han resultado aprobadas al final y con nueve plazas disponibles

«Tengo la mejor nota de tema de todo mi tribunal y es un 5,33. Es un tema que yo, que soy muy exigente, mandé a gente que ha sido tribunal de Educación Física para que lo leyera y me dijeron que era de 9», relata uno de los opositores damnificados. «Pero es que en la segunda parte me han puesto un 0,34. Un año de estudio para obtener un cero», lamenta con indignación.

El patrón se repite a la inversa con otros opositores: aspirantes con notas de 7 en la parte práctica han recibido calificaciones de 1 o 2 en el desarrollo teórico, impidiendo alcanzar la nota mínima de corte. Solo tres personas lograron superar la criba de los dos primeros exámenes en Mallorca, y lo hicieron "con medias que rozan el aprobado justo", situándose en un 5,0001 y un 5,004. «Parece como si hubieran hecho cuadrar las notas, uno de los que ha obtenido plaza tiene un 3 o un 3,18 en el tema escrito y, de repente, en el práctico le ponen un 6,82 para que le salga la media exacta de 5», comentan.

Agravio comparativo con Ibiza

La indignación de los docentes en Mallorca se acrecienta al mirar los resultados del tribunal de Ibiza, una isla que este año, por primera vez, contaba con un tribunal propio para evitar el desplazamiento de los opositores. La brecha en los resultados entre ambas islas es calificada por el colectivo de «incomprensible».

Mientras que en Mallorca apenas ha aprobado la primera fase una mínima fracción de los aspirantes, dejando siete de las nueve plazas estructurales convocadas completamente desiertas, en Ibiza el panorama ha sido radicalmente opuesto. Allí, un porcentaje muy superior de los opositores ha superado la totalidad del concurso-oposición, logrando adjudicar cinco de las seis plazas disponibles.

La brecha en los resultados entre ambas islas es calificada por el colectivo de «incomprensible»

En el texto remitido a la Conselleria, los afectados plasman este agravio: «¿Significa esto que en Mallorca no íbamos preparados? ¿Es posible que, estando adecuadamente preparados, hayamos obtenido notas que en muchos casos no superan el 2? Esta diferencia tan notable entre islas nos genera dudas legítimas sobre la uniformidad de los criterios de evaluación aplicados por los diferentes tribunales».

El sindicato STEI se ha alineado con los denunciantes. La organización sindical subraya la «profunda preocupación, incomprensión y desconfianza» que despiertan estos resultados y critica que dejar plazas desiertas "choca frontalmente con la promesa de Educación de reducir la alta tasa de interinidad y la temporalidad en los centros de las islas".

Procedimientos "irregulares"

Más allá de la severidad matemática, el escrito de queja y las declaraciones de los opositores apuntan a serias "irregularidades administrativas" que podrían invalidar el proceso. Según han denunciado ante el STEI, en la parte B de la primera prueba (el caso práctico) se vulneró el procedimiento ciego de extracción de opciones.

Según la normativa técnica del proceso selectivo para las oposiciones docentes en Baleares, debe ser el propio aspirante quien extraiga de forma aleatoria las bolas numeradas correspondientes a los criterios de evaluación que le tocará defender en su sesión de Educación Física. El temario oficial acotaba estas opciones del número 1 al 49. Sin embargo, los testigos presenciales aseguran que «la bola la sacó una persona del tribunal y salió un número superior al 49», un dígito que directamente no existía en el programa. Cuentan que tras percatarse del error, los miembros del tribunal extrajeron dos bolas más para intentar solventar el entuerto sobre la marcha, un movimiento que el sindicato consideran un vicio de forma.

A esto se le suma un cambio normativo de última hora. El lunes, a tan solo 48 horas de que arrancaran las exposiciones de la segunda prueba del concurso-oposición, el tribunal modificó y publicó una aclaración con los criterios de cualificación. Los opositores critican que «cambiar las reglas del juego con el proceso ya iniciado demuestra una absoluta falta de transparencia y de compromiso».

La "sombra del amiguismo" también planea sobre la composición del órgano calificador en Mallorca. De los miembros que componen dicho tribunal, cuatro se presentaron de manera voluntaria para el cargo. Los denunciantes han contrastado que tres de esos cuatro vocales voluntarios ejercen la docencia habitualmente en el mismo centro educativo. Los afectados afean que "una de las tres personas que ha logrado aprobar los exámenes trabaja codo con codo con ellos en ese mismo instituto".

"Soberanía de los tribunales"

A pesar de que los opositores aseguran que en las primeras conversaciones informales con personal de la Conselleria se les instó a recoger las firmas para trasladar el caso a los Servicios Jurídicos, la respuesta oficial por escrito del Servicio de Provisión Educativa ha cerrado filas con los evaluadores.

La resolución de Educación notificada formalmente a los afectados este mismo lunes se ampara de forma estricta en la legalidad del Real Decreto 276/2007 de ingresos docentes y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la discrecionalidad técnica de los examinadores. La administración autonómica recalca que «los órganos de selección actúan con plena autonomía funcional, son responsables de la objetividad del procedimiento y deben garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria».

Los órganos de selección actúan con plena autonomía funcional, son responsables de la objetividad del procedimiento y deben garantizar el cumplimiento de las bases de la convocatoria Conselleria de Educación y Universidades

El escrito deja claro que la Dirección General de Personal Docente «no puede sustituir sus decisiones durante el desarrollo del procedimiento selectivo» y que los tribunales son "completamente soberanos" a la hora de calificar. Asimismo, desde el departamento confirman a este rotativo que «las gestiones llevadas a cabo por los tribunales de estas especialidades se ajustan a la norma».

Ante este portazo administrativo, la Conselleria recuerda a los 22 firmantes que la única vía legal de la que disponen en este momento es interponer reclamaciones individuales a las listas provisionales de notas frente al propio tribunal. Una vez que se publiquen las listas definitivas de aprobados, los docentes excluidos dispondrán del plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados.

"Indefensión"

El colectivo de interinos y aspirantes señala sentirse sumido en la "indefensión más absoluta". Sostienen que al no estar contemplada la grabación en vídeo ni audio de las defensas orales y de las demostraciones prácticas de Educación Física, el procedimiento se convierte, a efectos legales, en su palabra contra la de los examinadores.

El STEI censura con dureza que la administración autonómica decida «escudarse en la soberanía de los tribunales» en lugar de abrir una investigación interna que clarifique los errores en el sorteo de las bolas o la disparidad extrema de criterios entre Mallorca e Ibiza. El sindicato lamenta que las oposiciones de este año, "adelantadas de forma inédita al mes de mayo bajo el pretexto de agilizar los trámites burocráticos del verano", estén provocando un nivel de conflictividad y malestar laboral sin precedentes en la comunidad educativa balear. Los 22 opositores de Mallorca ya han anunciado que exigirán el acceso completo a sus expedientes y que agotarán todas las vías de recurso administrativo y judicial posibles para tumbar un proceso que tachan de «humillante».