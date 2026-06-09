La visita del Papa León XIV a España se cuela en el pleno del Parlament: "Estoy siendo atacada por exhibir un símbolo religioso"

La visita del Papa León XIV a España se ha colado este martes en el debate político del Parlament balear y ha acabado convirtiéndose en un nuevo foco de confrontación entre el Govern y los grupos de la oposición. Lo que ha comenzado como una referencia al viaje apostólico del pontífice ha derivado rápidamente en un intercambio de reproches sobre religión, inmigración y coherencia política.

La polémica ha surgido después de que la diputada socialista Pilar Costa haya criticado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por su asistencia a los actos presididos por el Papa. Durante una intervención relacionada con inmigración, la socialista ha sostenido que la influencia del mensaje papal apenas ha tenido recorrido entre las filas del PP. "El efecto del Papa les ha durado sólo los siete minutos que estuvieron aplaudiendo ayer en el Congreso de los Diputados. No basta con arrodillarse y besar crucecitas, hay que predicar con el ejemplo", ha afirmado.

La respuesta de Prohens no se ha hecho esperar. Aunque la réplica se ha producido durante una pregunta formulada por el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, sobre una cuestión distinta, la presidenta ha aprovechado para expresar su malestar por lo que considera un ataque personal. "Estoy siendo atacada por exhibir un símbolo religioso", ha denunciado desde la tribuna. Acto seguido, ha recuperado el lema elegido para la visita pontificia y ha lanzado una apelación dirigida al conjunto de la Cámara: "Alzad la mirada".

La religión ha vuelto a aparecer más adelante en el pleno durante el enfrentamiento entre Prohens y el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. En plena discusión sobre las políticas turísticas impulsadas por los anteriores gobiernos del Pacte, la presidenta le ha recomendado hacer autocrítica y "entonar el mea culpa". La referencia ha provocado una nueva reacción del PSIB. Su portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ha acusado a Prohens de utilizar ella misma elementos religiosos para desacreditar a sus adversarios después de haberse quejado de las alusiones recibidas.

Negueruela ha insistido además en que la presencia de Prohens en los actos con el Papa no pertenece exclusivamente al ámbito privado. A su juicio, la presidenta ha acudido "en condición de presidenta del Govern" y, por tanto, sus actuaciones están sujetas a crítica política. "Está sujeta a crítica por sus contradicciones, le guste o no", ha sostenido el dirigente socialista, que ha concluido citando una frase pronunciada por León XIV durante la misa celebrada en Madrid: "Nadie puede arrodillarse ante el Señor y menospreciar a su hermano".

La visita papal también ha servido de munición política para Vox. El diputado Sergio Rodríguez ha reprochado a los partidos de izquierda haber aplaudido selectivamente las intervenciones del pontífice. "La parte donde hablaba de las leyes del aborto y la eutanasia no la oyeron", ha ironizado. Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha ido un paso más allá y ha reivindicado abiertamente el modelo del Estado vaticano: "Queremos la misma política del Estado Vaticano".