Reparten cubrenucas en las obras de construcción de Baleares para proteger a los obreros del calorrer

El Govern, a través de la conselleria de Trabajo, ha iniciado una campaña para proteger a los trabajadores de la construcción de los efectos de las altas temperaturas que se alcanzan durante el horario laboral. Para evitar problemas graves de salud, el Govern va a repartir entre las empresas de construcción de las islas una prenda, que consiste en un cubrenucas, para que los obreros no sientan los efectos del calor y puedan protegerse de las altas temperaturas.

Coloma Capó, directora del instituto de seguridad y salud labor, detalló que esta iniciativa se concentra en el sector de la construcción porque es una actividad donde se produce un alto nivel de siniestralidad y, por lo tanto, lo que se pretende es que se adopten estas medidas de prevención. Explicó que se trata de una prenda que protege al trabajador. El cubrenucas es una malla que cuenta con una cinta de color florescente, que se adapta al casco que deben llevar los obreros mientras trabajan en la obra.

Esta iniciativa de prevención cuenta con el apoyo de la patronal de la construcción y de la fundación laboral de construcción, que consideran oportuno que se adopten estas medidas que puedan proteger de alguna manera a los obreros rab que en muchas ocasiones se ven expuestos a trabajar bajo fuertes temperaturas de calor.

El año pasado se detectaron algunos casos de trabajadores de las obras que sufrieron desmayos por el calor, si bien los efectos fueron leves. Aún así, desde el Govern se pretende que los responsables de las obras sean conscientes de que la protección de sus trabajadores es siempre una prioridad y por ello se les debe proteger cuando están trabajando en espacios donde las temperaturas son muy elevadas.

Desde la Conselleria se detalla que no es obligatorio que el obrero lleve puesto este cubrenucas, pero siempre es aconsejable y así se trasladará este mensaje a las empresas constructoras de Baleares que recibirán estas prendas.

Trabajo también está estudiando facilitar estas prendas a los empleados del aeropuerto que se ven expuestos a trabajar bajo temperaturas que en ocasiones son insoportables por el fuerte calor. La responsable de la Conselleria ya ha mantenido una serie de reuniones con los representantes de los trabajadores y se han tratado las medidas de prevención que se deben adoptar para evitar estos problemas de salud.

Por su parte, Sandra Verger, directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, apoyó esta iniciativa del Govern porque el objetivo es la protección de los trabajadores del sector. Destacó que esta campaña es el ejemplo de la buena relación entre el sector privado y la administración pública. Verger señaló que las cifras de siniestralidad en el sector laboral de Baleares siguen siendo muy altas, aunque han mejorado y de hecho ya no somos la comunidad que padece más siniestros durante el horario laboral. Aún así, dijo que todavía hay mucho trabajo por delante con el objetivo de ir reduciendo cada vez más estas cifras de accidentes.

Verger recordó que el sector de la construcción fue el primero que aprobó un protocolo específico de medias para combatir el calor, no solo a nivel autonómico, sino también nacional. La campaña continúa y se recuerda a los profesionales que es necesario prevenir estos episodios porque las consecuencias de un golpe de calor pueden ser muy graves. Así, la patronal aconseja a las empresas que consulten la meteorología antes de iniciar la jornada laboral, evitar grandes pesos o la exposición prolongada en el exterior cuando el sol es más fuerte. También se aconseja que los obreros tengan agua a su disposición, que trabajen siempre en pareja y que utilicen prendas ligeras.

Por su parte, Sonia Saavedra, representante de UGT en la fundación para prevenir los accidentes laborales en el sector de la construcción señaló que cada año se realizan visitas a las obras para detectar si se cumplen con las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. En estas visitas se aconsejan a los responsables de la obra que utilicen estos cubrenucas y que este mensaje cada vez influye más en las empresas.

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Saavedra señaló que las grandes constructoras cuentan con planes de prevención de accidentes laborales, que incluye las medidas contra el calor. Sin embargo, en las empresas más pequeñas cuesta más que se cumplan todas estas medidas preventivas.