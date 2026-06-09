El PSOE carga contra el conseller de Turismo por la gestión del piso de la Vileta donde se intoxicaron cuatro turistas

El PSOE del Consell de Mallorca ha denunciado esta mañana que el conseller de Turismo, Guillem Ginard, omitió las denuncias que se habían presentado contra el piso de la Vileta, donde el domingo cuatro turistas resultaron intoxicados, porque la vivienda se empleaba como residencia turística.

La formación socialista ha denunciado “la gravedad de la actuación del conseller”, después de que ayer negó públicamente tener constancia de ninguna denuncia sobre la actividad de alguiler turístico ilegal sobre este piso. La portavoz del grupo socialista en el Consell, Joana Adrover, ha recordado que el pasado día 6 de octubre su formación registró una denuncia ante el departamento de Turismo, detallando que este inmueble de la Vileta se estaba anunciando en la plataforma Airbnb, sin número de registro y, por lo tanto, de manera ilegal. Sin embargo, según Adrover, el conseller omitió dicha denuncia.

La consellera socialista remarcó la gravedad de los hechos ocurridos el domingo, sobre todo teniendo en cuenta que se puso en riesgo la vida de cuatro personas, que era unos turistas que estaban de paso en este piso. Por ello, Adrover criticó la falta de veracidad del conseller. “Es muy grave. Hemos sabido por los medios de comunicación que Ginard negó rotundamente que hubiera ningún tipo de denuncia sobre este inmueble, dejando por mentirosos, primero a los propios vecinos que se quejaban del movimiento de las maletas y que decían que sí que habían denunciado tanto ante el Consell, como en el Ayuntamiento de Palma”.

La portavoz socialista también recordó que su formación presentó un listado con más de cien viviendas presuntamente dedicadas al alquiler vacacional ilegal, entre las que había este piso de la Vileta. Asimismo, Adrover ha reiterado que en la denuncia presentada en octubre se incluía el enlace al anuncio que estaba activo en Airbnb, sin número de registro oficial del Consell de Mallorca y, aún así, el conseller negó que existieran denuncias contra este inmueble. “Adjuntamos el enlace, la dirección, el portal donde se anunciaba y que lo hacía sin ningún tipo de número de registro. Y ayer, después del sorteo de nuevas plazas turísticas que el conseller Ginard sí que acogió con ilusión, negó que hubiera ningún tipo de denuncia contra este piso”.

La portavoz socialista ha reiterado que no se trata de una excepción, sino de un patrón. “No está funcionando el procedimiento de persecución, tramitación e inspección del alquiler turístico ilegal. No interesa”. Adrover, además, ha criticado que el conseller Ginard no solo no actúa, sino que intenta desviar responsabilidad. “Se gira hacia otro lado, dice que no hay denuncia, obvia las denuncias que realmente existían y cuando lo cogen con una mentira ahora dice que sí que había denuncias, pero que eran de un alquiler de larga duración. Incluso ha llegado a decir que eran responsabilidad del Ayuntamiento de Palma porque se trataba de fiestas y, por lo tanto, de un asunto de licencias de actividades”.

Adrover ha reiterado que el conseller lleva cinco meses en el cargo y no ha hecho nada por perseguir el alquiler turístico ilegal. Y recordó que se trata de un fenómeno que contribuye de manera directa a la saturación y al encarecimiento de la vivienda. “Ginard asume cero responsabilidades y cero gestión”, ha señalado la portavoz, que ha exigido al Consell de Mallorca que deje de negar la evidencia y actúe de una vez por todas para controlar la actividad turística ilegal que prolifera por la isla. Por último, Adrover ha expresado su deseo de que los cuatro turistas se recuperen lo antes posible.