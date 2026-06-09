Prohens culpa a Aena de la masificación turística: "No podemos aceptar que Baleares sea la caja recaudadora de Sánchez"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha responsabilizado este martes a Aena y al Gobierno de Pedro Sánchez de contribuir a la masificación turística que sufre Baleares. Durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament, Prohens ha defendido que su gobierno ha impulsado medidas de contención turística mientras que el Estado mantiene una política aeroportuaria orientada al crecimiento constante del número de visitantes.

La líder del Ejecutivo ha asegurado que el Govern está alineado con las instituciones baleares en la necesidad de contener la presión turística, aunque ha señalado una excepción: el Gobierno central y la gestión de Aena. "En la contención turística estamos alineadas todas las instituciones menos una: el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestor insaciable de Aena", ha afirmado.

Prohens ha defendido que la actual legislatura ha supuesto un cambio de rumbo respecto a los ocho años de gobiernos de izquierdas. Según ha señalado, el Govern ha aprobado un decreto de contención turística que fija el crecimiento cero de plazas turísticas, prohíbe la creación de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares, ha impulsado la retirada de 60.000 anuncios ilegales de alquiler turístico de plataformas digitales y ha promovido una reducción del techo de cruceristas durante la temporada alta.

"Después de ocho años de crecimiento turístico desbocado de PSOE y Més, la apuesta clara ahora es la contención", ha manifestado la presidenta, quien ha acusado a Més per Mallorca de haber promovido más turismo cuando formó parte de anteriores gobiernos autonómicos. "La alternativa de Més al modelo turístico, cuando han gobernado, ha sido más turismo", ha añadido.

La presidenta ha dirigido buena parte de sus críticas contra Aena, a la que acusa de ignorar las demandas de las instituciones de Baleares. En este sentido, ha recordado que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) prevé alcanzar los 36 millones de pasajeros en el aeropuerto de Palma y ha censurado los planes de ampliación previstos en Ibiza. Asimismo, ha criticado la reciente polémica generada por una campaña publicitaria en el aeropuerto de Palma que el Govern reclamó retirar. Según Prohens, Aena "ha quedado retratada" al negarse inicialmente a retirar una campaña que incluso el propio anunciante acabó reconociendo que generaba malestar entre la población local.

"La temporada empieza con la ampliación del aeropuerto de Ibiza y seis nuevas puertas de embarque en el aeropuerto de Palma", ha advertido la presidenta, quien ha asegurado que "Aena está acabando con la paciencia de este Govern y el PSOE está acabando con la paciencia de los ciudadanos de Baleares".

Dispuesta a estudiar mejoras del descuento de residente

Durante el debate también se abordó la posibilidad de mejorar el descuento de residente para los desplazamientos entre Baleares y la Península. Prohens ha señalado que el Govern está dispuesto a explorar fórmulas que permitan combatir las tarifas aéreas abusivas que se registran en determinados momentos del año. La presidenta ha recordado que la Comisión Europea abrió la puerta, en una respuesta remitida al Ministerio de Transportes, a que se puedan establecer mecanismos que permitan ampliar el descuento por encima del 75% en fechas concretas en las que los precios experimenten incrementos extraordinarios.

No obstante, ha matizado que dicho informe comunitario no es vinculante y que, por tanto, su aplicación no resulta obligatoria. También ha insistido en que el Govern carece de competencias directas sobre esta materia. Pese a ello, ha defendido la necesidad de buscar soluciones. "Evidentemente se podría mejorar el descuento de residente, se tiene que explorar", ha afirmado. En este sentido, ha denunciado que durante esta legislatura la bonificación estuvo en riesgo debido a los retrasos en los pagos por parte del Gobierno central. "Estamos dispuestos a explorar e incluir a la gente de Baleares en esta reivindicación para mejorar el descuento de residente y evitar las tarifas abusivas", ha señalado.

En este sentido, la presidenta también ha aprovechado su intervención para cargar contra la política fiscal del Gobierno central. Prohens ha reiterado que el Govern se opondrá a cualquier incremento impositivo que recaiga sobre ciudadanos y autónomos baleares sin que exista una compensación directa para el archipiélago. La dirigente popular ha recordado que Baleares es una de las comunidades autónomas que más recursos aporta al sistema de financiación autonómica y ha denunciado que posteriormente recibe menos fondos de los que considera justos. "Somos la segunda comunidad que más aporta y luego pasamos a ser la decimoprimera en recibir recursos", ha asegurado.

Por ello, ha advertido de que el Govern no aceptará medidas que conviertan a las Islas en "la caja recaudadora del Gobierno de Sánchez". En paralelo, ha reclamado una rebaja del IVA de los alimentos básicos, de la electricidad, de la vivienda de precio limitado y de la compra de la primera vivienda para jóvenes. Además, ha instado al Ejecutivo central a aplicar la directiva europea que permite eximir del IVA a los trabajadores autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros anuales.

Més reivindica el decrecimiento turístico frente al modelo de Prohens

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha aprovechado la sesión de control al Govern para presentarse como la alternativa al Govern de Marga Prohens en materia turística y cuestionar la supuesta política de contención que defiende el Ejecutivo autonómico. Apesteguia reprocha a la presidenta varias de las afirmaciones realizadas en una reciente entrevista en un podcast y asegura que el principal reto de Baleares pasa por reducir la dependencia del turismo y afrontar los efectos de la saturación. "No conozco a nadie que diga que se tiene que acabar con el turismo, pero sí conozco a mucha gente que pide que el turismo no acabe con nosotros", afirma.

El dirigente ecosoberanista sostiene que el turismo no es un problema por sí mismo, pero sí lo son las dimensiones que alcanza en las Islas. En este sentido, advierte de que recibir cerca de 20 millones de visitantes en un territorio de apenas 5.000 kilómetros cuadrados y poco más de un millón de habitantes genera una presión "insostenible" sobre los recursos naturales, los servicios públicos y las infraestructuras. También critica la elevada dependencia económica del sector, al considerar que una economía vinculada en torno al 80% al turismo constituye un riesgo estructural para el archipiélago.

Apesteguia rechaza además la idea de que la única alternativa laboral para los baleares pase por trabajar en el sector turístico o en la administración pública. "Los mallorquines podemos dedicarnos a la agricultura, a la innovación, a la industria, a la cultura, a los cuidados, a la pesca o a la investigación", defiende. Asimismo, censura que Prohens siga considerando el turismo como la solución a problemas como la falta de vivienda, la escasez de agua o la saturación de espacios públicos, y reivindica la necesidad de diversificar la economía. En este sentido, recuerda las conclusiones del Informe Fènix, que evidencian que el actual modelo económico "beneficia a una minoría mientras empobrece a buena parte" de la población de las islas. "Sí que hay alternativa, y es la que Més representa frente a su Govern", concluye.