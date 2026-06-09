El piso de la Vileta, donde se intoxicaron cuatro turistas, tenía dos denuncias por alquiler ilegal

La vivienda donde el pasado domingo cuatro turistas resultaron intoxicados por gas tenía dos denuncias ante el Consell, ante las sospechas de que el morador se dedicaba a comercializar el inmueble como piso turístico, sin disponer de licencia para ello. Sin embargo, las denuncias tuvieron que ser archivadas por falta de pruebas. El morador del inmueble de la Vileta, en Palma, presentó a los inspectores un contrato de larga duración. No se trataba, según el documento, de un alquiler turístico, sino de una renta de larga duración. Esta información facilitada por el inquilino y sin que los inspectores localizaran otras pruebas que confirman las sospechas de que se trataba de un piso de alquiler turístico ilegal, la denuncia tuvo que archivarse. Tampoco aparecía el inmueble en ninguno de los sistemas informáticos que emplea el Consell para localizar este tipo de inmuebles que se ofertan como pisos turísticos pero que no disponen de licencia para desarrollar esta actividad económica.

La primera denuncia que se recibió en el Consell data del año 2024 y la siguiente de 2025. En ambos casos se comunicó esta presunta irregularidad a través de un correo electrónico que se utiliza para comunicar este tipo de denuncias.

Fuentes del Consell han asegurado que los inspectores se desplazaron a dicho domicilio de la Vileta y la puerta la abrió una persona que se identificó como el inquilino del inmueble. No tuvo ningún problema en mostrar a los funcionarios el contrato de alquiler de larga duración que había firmado con el propietario. Los inspectores, además, no localizaron ninguna prueba que demostrara que la vivienda se promocionara en los canales donde se ofrecen pisos de alquiler turístico en Palma. Estas dos denuncias fueron archivadas por falta de pruebas, ya que entre otras cosas no se detectó tampoco la presencia de turistas en la vivienda, ya que la única persona que fue localizada fue el inquilino. En ningún momento se habló con el propietario, ya que se dio por válido el contrato que mostró el morador.

En la mañana de ayer los inspectores volvieron por tercera vez al piso de la Vileta y de nuevo fue el inquilino que abrió la puerta y volvió a mostrar un contrato de larga duración. Los funcionarios, al menos ayer por la mañana, no localizaron la más mínima presencia de turistas en el inmueble, si bien los vecinos de la barriada ya advirtieron el pasado domingo, después del episodio de la intoxicación de gas, que estos visitantes se hospedaban los fines de semana y aprovechaban su estancia en el piso para organizar ruidosas fiestas.

Sin embargo, la información que maneja el departamento de Turismo del Consell, dirigido por Guillem Ginard, no coincide con los datos de una denuncia que en octubre de 2025 presentó el PSOE, que ejerce la oposición en la institución insular.

En dicha iniciativa política se denunció una serie de viviendas de Palma que, de manera irregular, se estaban publicitando en las plataformas de alquiler turístico y que no disponían de ningún permiso para realizar esta actividad económica.

En concreto, esta vivienda se estaba publicitando en la plataforma Airbnb, lo que demuestra que los vecinos de esta barriada de Palma no iban mal encaminados. En la denuncia se añadían todos los detalles del anunció, en el que aparecía una detallada descripción del inmueble y su ubicación. El anuncio estaba escrito en inglés y se incluía un plano donde figuraba con claridad su ubi su ubicación en la barriada de la Vileta.

El PSOE exigió en su denuncia que el Consell actuara con la máxima contundencia contra esta larga lista de propietarios privados que ofrecían sus casas para hospedar turistas.

Sobre esta polémica el conseller de Turismo señaló ayer que su departamento actuará con contundencia si se confirmaba que este piso se ofrece como residencia para turistas. Ginard reconoció que a él no le constaba que se hubiera presentado denuncias contra esta vivienda, pero que en cualquier caso estaba pendiente de recibir la información de los inspectores. Sin embargo, realizando las comprobaciones correspondientes en el sistema de este departamento del Consell se pudo concretar que sí existían dos denuncias previas, pero que ambas fueron archivadas por falta de pruebas.