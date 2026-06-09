El médico Pere Riutord, nuevo rector de la Universitat de Mallorca
El nuevo rector de la universidad privada defiende una universidad basada en el diálogo, la innovación, la retención del talento y los valores humanistas
El patronato de Universitat de Mallorca (Umac), la primera privada de Baleares, ha nombrado a Pere Riutord, doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Estomatología, como nuevo rector del centro.
En un comunicado publicado este martes, la Umac ha detallado que Riutord, nacido en Felanitx en 1960, está considerado uno de los referentes de la Odontología en Baleares y cuenta con una trayectoria académica, investigadora, profesional e institucional.
Riutord asume la dirección de la nueva institución universitaria con el objetivo de contribuir a su consolidación como un proyecto académico al servicio de la sociedad balear, basado en la excelencia docente, la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la retención y atracción del talento.
El nuevo rector ha expresado su agradecimiento a las personas e instituciones que han hecho posible su designación y ha asegurado que afronta esta responsabilidad "con humildad, ilusión y un firme compromiso de servicio" a la comunidad universitaria.
Pere Riutord Sbert es doctor en Medicina y Cirugía y médico especialista en Estomatología.
A lo largo de su carrera ha desarrollado una amplia actividad docente, investigadora, clínica e institucional, especialmente vinculada al ámbito de la Odontología, la Medicina y las Ciencias de la Salud.
Ha ejercido la docencia en la Universitat de Barcelona y en la Universitat de les Illes Balears.
Más recientemente, lo ha hecho en la Escuela Universitaria Adema, centro adscrito a la UIB, donde ha ocupado distintas responsabilidades académicas y de gestión.
A lo largo de su carrera, Riutord ha mantenido una intensa actividad en instituciones científicas, profesionales y académicas.
Ha presidido la Sociedad Balear de Odontoestomatología, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Baleares, la Academia Española de Odontología Pierre Fauchard y la Asociación Nacional de Dentistas Autónomos de España.
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