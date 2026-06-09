Jorge Dezcallar: "En estos momentos sería imposible aprobar una ley de derechos humanos"

Invitado por el Club de Roma, que creó su sede en Baleares en el año 2020, el diplomático mallorquín, Jorge Dezcallar, ha pronunciado esta tarde una conferencia en el Caixafórum. Una conferencia titulada: “retos geopolíticos, navegando en la incertidumbre”.

El conferenciante ha iniciado su charla anunciando que “voy a hablar de lo mal que están las cosas” y en esta visión negativa de los actuales acontecimientos internacionales ha afirmado que afrontamos “el final de una era que se inició en 1945 tras la segunda guerra mundial y que ha durado más de 80 años, donde no se han producido guerras y se han respetado los derechos humanos”.

Para el analista, la situación internacional ha sufrido un cambio repentino, que ha aparecido en poco tiempo, y que ello está afectando al crecimiento económico y al desarrollo democrático. Para Dezcallar, este cambio de sistema se produce porque “hay cuatro fuerzas que se están enfrentando a la vez”. Detalló que la primera es la revolución de la robotización, que se suma a los adelantos genéticos que permiten la manipulación del ADN y que posibilitan crear “una raza superior o incluso superhombres”. Estos fenómenos se enfrentan a la revolución digital y al aumento de la población mundial.

Para el experto este escenario mundial es el que facilita la aparición de populismos, que se unen al interés que tienen países como Rusia, pero sobre todo China, en cambiar el orden mundial, tanto a nivel político, como económico. Explicó el gran crecimiento económico que han logrado los chinos en los últimos años, lo que les permite pretender un cambio en el control del poder y en las normas internacionales.

Para el diplomático mallorquín, las tensiones de las grandes potencias sería un obstáculo en estos momentos “para aprobar una ley que defienda los derechos humanos. En estos momentos está ley no se aprobaría”.

También detalló lo que ha supuesto para el orden internacional la presencia de Donald Trump, al que calificó de “nacionalista norteamericano, que está convencido de que todo el mundo se está aprovechando de Estados Unidos”. Cuestionó que los norteamericanos hayan iniciado este conflicto armado con Irán y aseguró que los iraníes no se van a dejar vencer tan fácilmente porque representan un pueblo unido, ahora más que nunca. “Irán es un viejo imperio que no se va a doblegar ante los americanos. El conflicto ha provocado que el pueblo iraní, aunque deteste el sistema político actual, prefiere estar gobernados por los ayatolás que por los israelíes”. Sobre el futuro de este conflicto, el conferenciante aseguró que la solución está próxima, pero que ambas partes tendrán que ceder en sus pretensiones, asegurando que los iraníes nunca van a renunciar a su derecho al enriquecimiento del uranio. Y en este sentido, aseguró el experto que si el conflicto no se termina y se logra la libre circulación del petróleo, en pocos meses se producirá una gran crisis económica, que se traducirá en niveles de inflación muy altos, junto a la subida de los intereses de los préstamos. "Los dos países tendrán que ceder, pero temo que el conflicto se cerrará mal”, presagió el conferenciante.

También profundizó sobre la guerra que afecta a Europa y que se sitúa en Ucrania. Aseguró que la solución al conflicto armado no está cerca y que la única posibilidad que él observa a corto plazo es conseguir “una especie de amnisticio cmoo ocurrió en Corea, sin ganadores, ni vencidos".

El experto, como no podía ser de otro modo, también analizó el papel que juega Europa dentro de este nuevo mapa internacional y fue muy crítico con la reacción que está teniendo. “Lo que le ha pasado a Europa es que estos cambios le ha cogido a contrapie y esta situación está facilitando los mensajes de la ultraderecha que están en contra de la integración de los países que forman la UEi”. Dezcallar exigió un cambio de rumbo en la política europea, recordando que el viejo continente financia la mitad del gasto social de todo el mundo, una situación que calificó de “insostenible”. Y dentro de su visión negativa del futuro, el diplomático aseguró que si los 27 países no se unen, “Europa se irá por el desagüe de la historia”.