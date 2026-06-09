Así es cómo funciona 'Correos Cash', el nuevo servicio que llega a Mallorca

Mientras la digitalización transforma la vida cotidiana a gran velocidad, una parte de la población sigue encontrando obstáculos para acceder a determinados servicios. Para dar respuesta a esta realidad, se ha puesto en marcha en Mallorca 'Correos Cash', un servicio que facilita a la ciudadanía operaciones financieras básicas, como ingresar o retirar efectivo. Ahora, los clientes de distintas entidades financieras podrán realizar estas operaciones tanto en las oficinas de Correos como desde su propio domicilio, a través de los carteros y carteras rurales.

La iniciativa busca mejorar la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales sin sucursales bancarias cercanas y entre quienes tienen mayores dificultades para desenvolverse en el entorno digital.

El servicio ofrece cuatro modalidades diferentes para gestionar efectivo de forma sencilla y cercana:

Retirada de efectivo en oficinas

Si lo que quieres es sacar dinero de tu cuenta bancaria, estos son los pasos a seguir:

Solicita retirar efectivo con Correos Cash desde la app de tu banco. El banco te enviará un localizador con toda la información necesaria para realizar la retirada de efectivo. Acude a cualquier oficina de Correos con el localizador y tu DNI. El personal de Correos realizará la operación. Tú solo tendrás que firmar y desde Correos te entregarán el dinero y el resguardo.

Retirada de efectivo a domicilio

Si prefieres que te lleven el dinero en efectivo a casa, estos son los pasos a seguir:

Solicita retirar efectivo desde la app de tu banco. Tu banco solicitará a Correos la orden de Giro Ordinario a domicilio. Desde Correos confirmarán la entrega y lo prepararán para llevártelo a casa. Los trabajadores de Correos te entregarán el dinero en efectivo y el resguardo de la operación.

Ingreso en efectivo

Si, en cambio, quieres ingresar dinero en tu cuenta bancaria, estos son los pasos a seguir:

Solicita ingresar efectivo desde la app de tu banco. Tu banco te enviará un localizador con toda la información necesaria para realizar el ingreso. Acude a cualquier oficina de Correos con el localizador, el dinero que deseas ingresar y tu DNI. Los trabajadores de Correos ingresarán el dinero en tu cuenta bancaria y te entregarán el resguardo de la operación.

Operativa para clientes no digitales

Si se trata de una persona poco familiarizada con el entorno digital, también puede retirar o ingresar dinero de la siguiente manera:

Presenta el DNI, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor y los últimos 4 dígitos de la tarjeta/IBAN, para retirar o ingresar efectivo en oficinas. El personal de Correos verificará la identidad del cliente y enviará una petición de operación al banco. Si todo está correcto y el banco contesta afirmativamente a la consulta, se realiza la operación. Los trabajadores entregarán el resguardo de la operación y el dinero en efectivo si se ha realizado una retirada.

Bancos adheridos al programa

Para poder hacer uso de este sistema, tu cuenta bancaria debe pertenecer a uno de estos bancos: