Así es cómo funciona 'Correos Cash', el nuevo servicio que llega a Mallorca
Retirar o ingresar dinero ya es posible en las oficinas de Correos y a través de los carteros rurales gracias a esta iniciativa de inclusión financiera
Mientras la digitalización transforma la vida cotidiana a gran velocidad, una parte de la población sigue encontrando obstáculos para acceder a determinados servicios. Para dar respuesta a esta realidad, se ha puesto en marcha en Mallorca 'Correos Cash', un servicio que facilita a la ciudadanía operaciones financieras básicas, como ingresar o retirar efectivo. Ahora, los clientes de distintas entidades financieras podrán realizar estas operaciones tanto en las oficinas de Correos como desde su propio domicilio, a través de los carteros y carteras rurales.
La iniciativa busca mejorar la inclusión financiera, especialmente en zonas rurales sin sucursales bancarias cercanas y entre quienes tienen mayores dificultades para desenvolverse en el entorno digital.
El servicio ofrece cuatro modalidades diferentes para gestionar efectivo de forma sencilla y cercana:
Retirada de efectivo en oficinas
Si lo que quieres es sacar dinero de tu cuenta bancaria, estos son los pasos a seguir:
- Solicita retirar efectivo con Correos Cash desde la app de tu banco.
- El banco te enviará un localizador con toda la información necesaria para realizar la retirada de efectivo.
- Acude a cualquier oficina de Correos con el localizador y tu DNI.
- El personal de Correos realizará la operación. Tú solo tendrás que firmar y desde Correos te entregarán el dinero y el resguardo.
Retirada de efectivo a domicilio
Si prefieres que te lleven el dinero en efectivo a casa, estos son los pasos a seguir:
- Solicita retirar efectivo desde la app de tu banco.
- Tu banco solicitará a Correos la orden de Giro Ordinario a domicilio.
- Desde Correos confirmarán la entrega y lo prepararán para llevártelo a casa.
- Los trabajadores de Correos te entregarán el dinero en efectivo y el resguardo de la operación.
Ingreso en efectivo
Si, en cambio, quieres ingresar dinero en tu cuenta bancaria, estos son los pasos a seguir:
- Solicita ingresar efectivo desde la app de tu banco.
- Tu banco te enviará un localizador con toda la información necesaria para realizar el ingreso.
- Acude a cualquier oficina de Correos con el localizador, el dinero que deseas ingresar y tu DNI.
- Los trabajadores de Correos ingresarán el dinero en tu cuenta bancaria y te entregarán el resguardo de la operación.
Operativa para clientes no digitales
Si se trata de una persona poco familiarizada con el entorno digital, también puede retirar o ingresar dinero de la siguiente manera:
- Presenta el DNI, tarjeta de residencia o pasaporte en vigor y los últimos 4 dígitos de la tarjeta/IBAN, para retirar o ingresar efectivo en oficinas.
- El personal de Correos verificará la identidad del cliente y enviará una petición de operación al banco.
- Si todo está correcto y el banco contesta afirmativamente a la consulta, se realiza la operación.
- Los trabajadores entregarán el resguardo de la operación y el dinero en efectivo si se ha realizado una retirada.
Bancos adheridos al programa
Para poder hacer uso de este sistema, tu cuenta bancaria debe pertenecer a uno de estos bancos:
- Banco Santander
- Banco Mediolanum
- Triodos Bank
- Ibercaja
- CBNK
- BBVA
- CaixaBank
- Banco Sabadell
- Banco Pichincha
- Integrantes del Grupo Caja Rural (Banco Cooperativo, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Asturias, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Aragón, Cajaviva Caja Rural, Caixa Rural Galega, Caixa Popular, Caixa Rural Vinarós y Globalcaja)
- El Informe Fènix sitúa a Baleares como uno de los grandes ejemplos del modelo económico que 'empobrece' a la población pese al crecimiento
- Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
- Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
- El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos
- El hombre más buscado de Mallorca, en la red de Zapatero
- El Govern defiende la construcción del segundo cinturón de Palma para adaptar las infraestructuras al crecimiento demográfico
- Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
- La Interpol busca al residente mallorquín clave en el escándalo de Zapatero