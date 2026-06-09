Especialistas de Mallorca señalan la secuenciación de ADN como clave contra la resistencia antibiótica

Científicos del Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) han liderado una publicación con 27 expertos internacionales que establece la secuenciación genómica, una tecnología que permite analizar el ADN de las bacterias, para identificar los genes responsables de la resistencia a los antibióticos.

Dos investigadores de Mallorca, integrados en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas, Ciberinfec, encabezan un documento que se acaba de publicar y que recoge el consenso europeo sobre el uso del ADN bacteriano para mejorar los tratamientos, ha informado Idisba en un comunicado.

Los doctores Antonio Oliver y Carla López, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases y del grupo Resistencia antibiótica y patogenia de las infecciones bacterianas del Idisba, ocupan la presidencia y la secretaría científica, respectivamente, del subcomité sobre predicción de la sensibilidad antibiótica a partir de la secuenciación genómica de EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing), organismo de referencia europeo vinculado a la EMA y a la ESCMID.

Ambos investigadores han liderado la elaboración del documento de consenso internacional recientemente publicado, fruto de varios años de trabajo, en el que han participado 27 expertos de todo el mundo.

El documento recoge los avances logrados en la última década en el uso de la secuenciación genómica para identificar los genes responsables de la resistencia a los antibióticos.

Este enfoque supone un cambio de paradigma porque en lugar de probar en el laboratorio qué antibióticos funcionan —un proceso que puede requerir varios días—, la secuenciación genómica permite “leer” la información genética del microorganismo y predecir de forma más rápida si será resistente o sensible a determinados tratamientos.

De este modo, se abre la puerta a un diagnóstico más ágil y preciso, facilitando la selección temprana del antibiótico más adecuado para cada paciente.

El informe destaca el importante progreso en el conocimiento de las bases genéticas de la resistencia antibiótica y en el desarrollo de herramientas bioinformáticas, bases de datos y sistemas de análisis, incluyendo el creciente papel de la inteligencia artificial en la interpretación de datos genómicos.

Estos avances permiten mejorar la capacidad de predicción y acercan la posibilidad de incorporar esta tecnología a la práctica clínica habitual.

A pesar de los progresos, el documento también identifica los desafíos que aún deben abordarse antes de su implantación generalizada en los laboratorios de microbiología clínica, entre los que destaca la necesidad de estandarizar los métodos y garantizar el control de calidad.

También señalan el reto de desarrollar bases de datos globales armonizadas, la reducción de costes y la mejora de los tiempos de respuesta.

La aplicación de la secuenciación genómica en microbiología clínica representa "una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de medicina de precisión", en el que los tratamientos se adapten a las características específicas del patógeno y del paciente, subraya Idisba.

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En un contexto de creciente resistencia a los antibióticos, este enfoque puede contribuir de manera decisiva a optimizar los tratamientos, mejorar los resultados clínicos y frenar uno de los principales retos de la salud global.