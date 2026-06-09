Denuncian que miles de trabajadores de las empresas instrumentales de Baleares no cobrarán la carrera profesional

Cuatro organizaciones sindicales han denunciado que la Administración está intentando excluir del pago del complemento de la carrera instrumental. Es una denuncia que suscriben las formaciones UGT, CC OO, CSIF y USO, que aseguran que tras meses de negociación con la administración para el abono de este complemento, sobre la mesa se han planteado nuevos criterios de exclusión.

La negociación iba avanzando, de tal manera que los sindicatos consideraban que se habían discutido algunas cuestiones que ya se habían superado. Sin embargo, afirman que ahora la Administración ha vuelto a abrir el debate y pretente plantear una redacción del acuerdo mucho más restrictiva, lo que supondría que un importante número de empleados de entidades del ámbito fundacional quedarían al margen de esta mejor. Entre estas empresas estaría la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, Fundación Banco de Sangre de Baleares, IDISBA, Fundación s’Estel, BIT, GSAIB, EPRTVIB y otras entidades públicas. Se calcula que está exclusión afectaría a más de un millar de trabajadores. Además, se vaciaría de contenido una reivindicación histórica del conjunto del sector.

Las formaciones de representación de los trabajadores aseguran que el denominado sector público instrumental presta servicios esenciales para la ciudadanía. Engloba, entre otros, ámbitos tan importantes como el transporte sanitario urgente de ambulancias, el transporte ferroviario o la extención de incendios, entre otros.

Los sindicatos consideran que es inaceptable este cambio de criterio y advierten de que no permitirán que se establezcan trabajadores de primera y de segunda dentro del propio sector público. Exigen la reterida inmediata de estos nuevos criterios de exclusión y que se respeten los compromisos ya adquiridos durante la negociación.

Asimismo, las formaciones sindicales advierten que la reunión prevista para el próximo día 11 de junio debe servir para reconducir la situación. En caso contrario y si la administración persiste en su intención de excluir a una parte importante del colectivo, se pondrá en marcha un calendario de movilizaciones y acciones públicas. “La paciencia de los trabajadores y trabajadoras del sector público instrumental tiene un límite. La carrera profesional no puede convertirse en un privilegio para unos pocos ni una herramienta para dividir al colectivo”, se reitera.

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A pesar de ello, los cuatro sindicatos reiteran su voluntad de diálogo, pero exigen una solución justa, sin discriminaciones y que garantice la igualdad de derechos para todo el personal público instrumental.