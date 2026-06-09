Contra el burka y lo que significa

Los defensores del burka, el niqab y demás veladuras como opción voluntaria de sus portadoras o portadores no suelen distinguirse por una especial proclividad a instalarse en Afganistán, Irán y demás paraísos de la esclavitud femenina. Prefieren predicar desde Estados Unidos o Europa. Frente a este papanatismo tan occidental, solo cabe manifestarse sin ambages contra las prendas obligatorias de payaso que no solo suponen una cárcel para sus víctimas, sino también un escupitajo de superioridad moral hacia quienes se resistan a portarlas. Y de paso, una acusación a los varones que serían incapaces de imponer su virilidad.

El rechazo frontal al burka, niqab y demás trapos debe imponerse al bizantinismo de titulares alternativos y equidistantes del tenor de:

El Papa también lleva burka.

Ni burka ni crucifijo exhibicionista de Marga Prohens en el Parlament.

La ley antiniqab es un brindis al sol como la cogestión aeroportuaria.

PP y Vox también quieren mujeres esclavizadas.

El problema de Mallorca son los coches y no los burkas.

Los suecoalemanes que roban las casas a los mallorquines llevan el cuerpo forrado con un burka de billetes.

Los caperuzos pascuales se coronan con un burka puntiagudo.

Trump mejoraría con burka.

Es difícil que la izquierda sabia y derrotada, además de traidora de geografías como el Sahara, entienda el daño que le causa su tolerancia con el fanatismo religioso. Siempre que no provenga del catolicismo, claro. Su reconversión en seres más papistas que el Papa les impide ver que no mejorarán sus prestaciones electorales, porque su burka mental les impide apreciar la realidad.

Los indiferentes hacia el burka hablan despectivamente de «los votantes», afectados mayoritariamente por la degradación de la persona a través de un vestuario esclavista. Con esa generalización, insinúan que es indigno que se permita votar a los críticos con la nueva única religión verdadera.