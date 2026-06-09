Baleares se prepara para un verano más caluroso de lo habitual: “Hay un 70% de probabilidad de que este trimestre sea más cálido de lo normal”

Baleares afronta un verano con más calor de lo habitual. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que entre julio y septiembre las temperaturas se sitúen por encima de los valores normales, mientras que las precipitaciones se mantendrán, previsiblemente, dentro de la media climática del archipiélago.

La delegada territorial de AEMET en Illes Balears, María José Guerrero, ha explicado que este martes en Palma existe “un 70% de probabilidad de que el próximo trimestre sea más cálido de lo normal”. En un verano estándar, la temperatura media en Baleares ronda los 24 grados, por lo que la previsión apunta a registros superiores a esa cifra.

Según los datos presentados por la agencia, la tendencia habitual de las temperaturas es ascendente hasta mediados de agosto, momento en el que comienzan a descender progresivamente. El periodo comprendido entre mediados de julio y mediados de agosto suele concentrar los días más calurosos del año, tanto en temperaturas máximas como mínimas, con frecuentes episodios de noches tropicales asociados a entradas de aire cálido procedente del norte de África.

Aunque la previsión de lluvias no muestra anomalías significativas, AEMET recuerda que la frecuencia e intensidad de las precipitaciones cambian a medida que avanza el verano. Hasta la primera mitad de agosto predominan las lluvias débiles, a menudo acompañadas de barro y de tormentas generalmente secas. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de agosto aumentan las situaciones de inestabilidad, con posibilidad de chubascos y tormentas intensas acompañadas de fuertes rachas de viento e incluso tornados.

La temperatura del mar, un factor clave

Uno de los aspectos que más preocupa a los meteorólogos es la temperatura del Mar Mediterráneo. Actualmente, el agua se encuentra en torno a los 22 grados, ligeramente por encima de los valores habituales para estas fechas.

Guerrero ha señalado que durante el mes de mayo se registraron episodios puntuales con temperaturas superficiales del mar de hasta “26 grados”. En promedio, la temperatura marina alcanzó “los 19,8 grados”, casi un grado por encima de la media y el segundo valor más alto registrado desde el año 2000.

La delegada ha explicado que un mar más cálido puede provocar episodios tormentosos intensos al final del verano y durante el otoño. "Si llega aire frío en altura sobre un mar muy cálido, pueden desarrollarse tormentas bastante fuertes", ha indicado. Por ello, a partir de mediados de agosto no se descarta la aparición de fenómenos severos si las condiciones atmosféricas resultan favorables.

Una primavera muy cálida

La previsión de un verano más caluroso de lo habitual llega tras una primavera muy cálida en Baleares, con una temperatura media de 15,8 grados y récords de calor en varios puntos del archipiélago. Los primeros días de junio ya han dejado máximas propias del verano, como los 35,8 grados registrados en Sant Joan de Labritja. En cuanto a las lluvias, destaca que el mes de marzo fue especialmente húmedo y dejó algunos récords de precipitación. Además, la primavera también estuvo marcada por tormentas, granizadas y varios episodios de lluvia con barro.