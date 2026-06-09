Baleares confía en cumplir el reto de electrificar sus puertos en 2030

La electrificación de los puertos baleares es un objetivo que se prevé cumplir en 2030. Este lunes, en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares, varias voces coincidieron en que el reto es factible. Con motivo del Día Mundial de los Océanos, se celebró NEPTUNO, un encuentro organizado por AEDIVE, con Prensa Ibérica entre sus colaboradoras. La jornada abordó una transición que afecta a la competitividad logística, a la calidad del aire y a la conectividad de las islas.

El público llenó el auditorio de Autoridad Portuaria. / Aedive

El encuentro contó con la presencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En una entrevista con Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, Groizard destacó el papel de la electrificación portuaria dentro de la estrategia de descarbonización del país. Trasladó confianza en el cumplimiento de los objetivos de 2030, siempre que la planificación eléctrica, las inversiones y los proyectos de conexión avancen de forma acompasada. La posible tarifa específica para buques y la reserva de capacidad de red fueron algunos de los puntos más señalados de la hoja de ruta deseada para los puertos.

AEDIVE, como organizadora, planteó el foro como un espacio para reunir a todos los actores de una transformación compleja. Su presidente, Arturo Pérez de Lucia, condujo parte del debate subrayando la implicación de numerosos factores en la electrificación. Electrificar no consiste solo en instalar enchufes en los muelles, sino en ordenar una pequeña ciudad energética, con red, generación, almacenamiento y usuarios con necesidades distintas.

Arturo Pérez de Lucia (Aedive) y Jordi Terrades (SG Transición Energética Generalitat de Catalunya). / Aedive

Balears ante el reto de 2030

La siguiente entrevista fue a Diego Viu, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Govern. Defendió que la electrificación de los puertos es una prioridad real para Balears. Vinculó el proceso a la reducción de emisiones, a la salud pública y a la competitividad de unas islas que dependen del mar para su economía, sus suministros y su movilidad.

Entrevista a Diego Viu, DG Economía Circular de Balears. / .

A su juicio, Balears tiene «todos los números» para convertirse en un territorio insular de referencia en el Mediterráneo, apoyada en el crecimiento renovable, la planificación con horizonte 2030 y el segundo enlace eléctrico con la Península. Palma aparece como el mayor desafío, aunque otros enclaves podrían avanzar antes. Su mensaje final fue de corresponsabilidad.

Energía, coste y coordinación

El debate más intenso se dio en la mesa de autoridades portuarias y navieras. Toni Ginard, director de la Autoridad Portuaria de Baleares, explicó que el despliegue de OPS en los puertos baleares supone unos 106 millones de euros. Palma e Ibiza serán los principales focos. Solo Palma necesitará alrededor de 60 megavatios e Ibiza otros 30.

Desde el lado de las navieras, Adolfo Utor, presidente de Baleària, introdujo el contrapunto económico. Defendió que el objetivo no debe ser «electrificar por electrificar», sino descarbonizar. También reclamó que las compañías, como pagadoras finales del megavatio, participen en la «cocina» de las decisiones. «Si la energía que llega al barco cuesta mucho más que la que puede producir la propia naviera, la transición pierde sentido económico», señaló.

Otras autoridades portuarias compartieron sus puntos de vista. Valencia recordó que el precio de la energía es una variable de competitividad. Almería habló de un problema de gobernanza entre puertos, Puertos del Estado, ministerios y navieras. Cádiz advirtió de que los costes no pueden recaer solo sobre puertos y compañías.

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Mesa redonda con autoridades portuarias y navieras. / Aedive

NEPTUNO sirvió para recordar que, para cumplir el reto de 2030, hará falta que la energía llegue a tiempo, a precio competitivo y con coordinación suficiente. La electrificación portuaria se perfila así como una pieza clave para la descarbonización, pero también como un desafío técnico, económico y administrativo para los próximos años.