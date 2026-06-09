Las agencias de viajes alertan de fallos en la convalidación del descuento de residente desde hace medio año

La Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba) ha alertado de fallos generalizados en el sistema para convalidar el descuento de residente para viajar.

En concreto, ha explicado que el sistema tiene algunos errores que impiden validar el certificado de residente, lo que provoca que los viajeros tengan que ir con más antelación al aeropuerto y presentar el documento para poder viajar.

Se trata de unos fallos detectados desde hace aproximadamente medio año y que se producen por fallos en los sistemas general y de las compañías, según ha explicado a Europa Press el presidente de Aviba, Pedro Fiol.

Precisamente, Fiol ha advertido que esta situación supone un "grave prejuicio" tanto para las agencias de viajes como para los residentes, que no tienen la certeza de si su condición de residente se ha verificado correctamente.

Así, Aviba ha solicitado que en el momento de la adquisición del billete ya aparezca si el certificado de residente ha sido validado y que se puedan hacer más intentos en caso de que no.

También ha pedido que se intenten depurar las incidencias para que el sistema funcione "de la mejor manera posible" y que "no falle tanto".