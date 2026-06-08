El mercado inmobiliario de lujo vuelve a levantar cabeza en Mallorca

La demanda de vivienda de lujo en Mallorca vuelve a levantar la cabeza tras un inicio de 2026 que no duda en calificarse de «complicado», según se pone de relieve desde el sector de las inmobiliarias especializadas en el producto de gama alta.

«Las personas nos adaptamos a todas las situaciones», apunta un representante de estas empresas, incluso a la inestabilidad económica generada por la guerra en Irán, y las decisiones de compra de una residencia en la isla que se habían aplazado durante los primeros meses de 2026 comienzan a retomarse, según se señala.

La novedad radica que el mercado del lujo en Mallorca se está abriendo a otras nacionalidades, con clientes procedentes de algunos países latinoamericanos, al tiempo que se afirma de que el anuncio de que iba a elevarse notablemente la demanda de ciudadanos procedentes de países árabes para alejarse de las zonas de conflicto, se ha demostrado que era un «bluff», y su cifra es puramente residual.

Desde las inmobiliarias especializadas en el producto de alta gama se ha venido reconociendo el frenazo en la demanda que se registró a principios del presente ejercicio, en buena medida por los problemas de la economía alemana agravados por el conflicto bélico anteriormente señalado. Eso explica el pesimismo existente cuando se cerró el primer trimestre de 2026.

Reactivación del ‘lujo’

Sin embargo, desde ese segmento inmobiliario se reconoce que el panorama está comenzando a cambiar, y que de mantenerse la tendencia de las últimas semanas «todavía podremos cerrar el presente año en positivo».

Las previsiones para el cierre del ejercicio comienzan a ser más positivas en el mercado inmobiliario de alta gama / G. Bosch

Hay un dato que viene a respaldar esta última apreciación. Representantes de los productos de joyería y relojería de alto nivel hacen un apunte similar: tras un primer trimestre «malo», durante las últimas semanas se está detectando una recuperación en la demanda. Es decir, el mercado del «lujo» de Mallorca da muestras de reactivación.

El argumento esgrimido es que los problemas de la economía internacional, con especial relevancia en el caso alemán, no provocaron una supresión de la decisión de hacerse con una residencia en Mallorca, sino únicamente un aplazamiento, y que ahora comienzan a reactivarse las compraventas. Eso refleja igualmente la solidez que la isla tiene como destino para este tipo de inversiones.

Mercado más abierto

Se añade que se está detectando una demanda procedente de países que hasta ahora no eran habituales en las operaciones de compraventa del mercado inmobiliario de alta gama de la isla, en algún caso procedentes de países latinoamericanos, como Brasil o incluso Venezuela, lo que ayuda a compensar el aplazamiento de algunas de las compras previstas por clientes alemanes que durante los últimos meses han estado «más preocupados por la situación de su empresa que por hacerse con una casa en Mallorca».

Por contra, se insiste en que el anuncio por parte de algún empresario de que podía esperarse un impulso en las compras protagonizadas por ciudadanos de países árabes, en busca de destinos alejados del conflicto bélico, finalmente no se ha hecho realidad.