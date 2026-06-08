Trabajadores de Cruz Roja en Baleares harán movilizaciones si no se avanza en la negociación de un convenio propio

El comité de empresa de Cruz Roja Baleares ha expresado su "profundo malestar" ante el bloqueo de la negociación de un convenio colectivo propio y han avanzado que no descartan movilizaciones. En un comunicado, los sindicatos USO y UGT han asegurado que la aplicación del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social no responde a la realidad económica del archipiélago. "El coste de la vivienda, el transporte, la alimentación y los gastos básicos exige unas condiciones laborales adaptadas a nuestra comunidad", han indicado.

Para las organizaciones, es "inaceptable" que una entidad que proyecta una imagen de ayuda, solidaridad y cuidado mantenga a su propia plantilla en "condiciones que no garantizan la dignidad laboral que merecen quienes sostienen cada día sus servicios y programas". Tras varias reuniones, la dirección de Cruz Roja Baleares, han indicado, no ha valorado de forma real la propuesta presentada por la representación legal de los trabajadores, "cerrando la puerta a un diálogo efectivo y a un acuerdo justo".

La plantilla atiende a personas vulnerables, soporta una alta carga emocional y profesional y representa en la práctica los valores que la institución defiende públicamente, han apuntado. "Esos valores también deben aplicarse hacia dentro. Exigimos a la dirección que rectifique, desbloquee la negociación y se siente con voluntad real de acuerdo para mejorar salarios, estabilidad, conciliación y condiciones de trabajo", han añadido.

El comité de empresa ha advertido, además, que si se mantiene lo que consideran una posición inmovilista iniciarán un calendario de movilizaciones, concentraciones y acciones de denuncia pública.