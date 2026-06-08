Tàrbena, el pueblo valenciano que habla con artículo salado celebra su herencia mallorquina

Tàrbena ha vuelto a celebrar este sábado una de las fiestas lingüísticas más singulares del ámbito catalanohablante. Este pequeño municipio de la Marina Baixa, ha dedicado una nueva edición de la Festa des parlar de sa a reivindicar el article salat, una forma de hablar que comparte rasgos con la de Mallorca y que se ha mantenido viva en el pueblo alicantino durante siglos. La cita tuvo lugar el sábado 6 de junio, con una programación cultural, musical y popular abierta a vecinos y visitantes.

La fiesta tiene un fuerte vínculo con Mallorca. El llamado parlar de sa o valenciano tarbener es una variedad local marcada por las reminiscencias mallorquinas que llegaron a la zona después de la expulsión de los moriscos, en el siglo XVII, cuando familias procedentes de Mallorca repoblaron distintos puntos de la Marina. Ese legado, que en otros municipios se fue perdiendo, ha sobrevivido de forma especialmente visible en Tàrbena.

Un patrimonio colectivo

El alcalde de Tàrbena, Francisco Javier Molines, y el organizador Joan Lluís Monjo defendieron antes de la celebración el valor de esta fiesta como una manera de “hacer pueblo” y de transmitir a las nuevas generaciones una seña de identidad propia. Monjo recordó que el habla tarbenera fue durante años objeto de bromas en localidades vecinas, pero subrayó que ahora se reivindica como un patrimonio cultural del que sentirse orgulloso.

La jornada incluyó literatura, música, teatro, danzas tradicionales, glosas, cena popular y homenajes. Entre las actividades figuraban la presentación del libro El català de Tossa. Un dels parlars salats de la Costa Brava, dedicado a otra comunidad que conserva el artículo salado, así como actuaciones musicales, teatro escolar, danzas, la entrega de premios del XI Concurs Literari en Tarbener y un homenaje a Pepita d’en Belo, reconocida por su papel en la transmisión de la música popular de Tàrbena.

Una fiesta que mira a Mallorca

La presencia de glosadores procedentes de Mallorca, como Antònia Pipiu, y de otros territorios de habla catalana refuerza el carácter de puente cultural de la celebración. La Festa des parlar de sa no solo quiere proteger una peculiaridad lingüística local, sino también estrechar lazos entre los territorios que han conservado formas saladas del catalán, desde Baleares hasta Tossa de Mar o la propia Tàrbena.

El objetivo de la fiesta es claro: que el parlar de sa no quede como una reliquia, sino como una forma viva de expresión.

Cuatro siglos después de aquella repoblación mallorquina, Tàrbena sigue encontrando en su habla una marca propia. Y cada primer sábado de junio, la convierte en celebración colectiva.